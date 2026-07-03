به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی‌اکبر منصوری ظهر جمعه در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه رزن با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، اظهار کرد: رعایت حق‌الله، حق‌الناس و اهتمام به انجام واجبات، زمینه قرار گرفتن انسان در زمره متقین را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به جایگاه بعثت پیامبر اکرم (ص) در قرآن کریم، افزود: خداوند بعثت پیامبر اسلام را بزرگ‌ترین نعمت برای مومنان معرفی کرده و امروز نیز ملت ایران با حضور در صحنه دفاع از اسلام و انقلاب، رسالتی بزرگ بر عهده دارند.

امام جمعه رزن با بیان اینکه مردم ایران در مقاطع حساس، وفاداری خود را به اسلام، انقلاب و ولایت به نمایش گذاشتند، تصریح کرد: این حضور یک توفیق بزرگ الهی است و باید تا تحقق کامل اهداف انقلاب اسلامی استمرار داشته باشد.

حجت الاسلام منصوری با تاکید بر ضرورت تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، گفت: با وجود توطئه‌ها و طراحی‌های دشمنان در خارج از مرزها، ملت ایران میدان را ترک نخواهد کرد و تا زمانی که رهبر معظم انقلاب فرمانی صادر نکنند، در صحنه باقی خواهد ماند.

وی همچنین با اشاره به برگزاری مراسم تشییع پیکر «رهبر شهید»، این مراسم را دارای پیام‌های مهم تاریخی دانست و افزود: این حضور گسترده، نمادی از وفاداری مردم به آرمان‌های انقلاب و اهل‌بیت (ع) و جبران‌کننده بخشی از مظلومیت‌های تاریخی آنها است.

امام جمعه رزن ادامه داد: مراسم وداع و تشییع رهبر شهید باید نماد آمادگی امت اسلامی برای تحقق آرمان‌های الهی، وحدت مسلمانان و مطالبه خون شهدای مظلوم باشد.

حجت السالام منصوری با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب و فتوای مراجع تقلید درباره برخورد با عاملان جنایت علیه شهدا، تاکید کرد: جنایتکاران باید به سزای اعمال خود برسند و مسئولان نباید مطالبه خون‌خواهی شهدا را تحت تاثیر مذاکرات یا ملاحظات سیاسی قرار دهند.

وی با محکوم کردن اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی، خواستار برخورد قاطع با عاملان جنایات آنها شد و گفت: ملت ایران همواره در کنار جبهه مقاومت ایستاده و از آرمان‌های اسلام و انقلاب دفاع خواهد کرد.

امام جمعه رزن در پایان با اشاره به ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، ضمن بیان مصائب عاشورا، از مردم خواست با تاسی به فرهنگ عاشورا، راه شهدا، ولایت و آرمان‌های انقلاب اسلامی را با بصیرت و استقامت ادامه دهند.