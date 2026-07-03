محدودیت ترافیکی در اطراف مصلی تهران آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا افشار مدیر روابط عمومی شهرداری منطقه ۷ اظهار کرد: محدودیت های ترافیکی در محدوده مصلی تهران بدلیل پیش بینی حجم بالای شرکت کنندگان آغاز شده و ضرورت دارد، شهروندان برای شرکت در مراسم حتما از حمل و نقل عمومی استفاده کنند.

به گفته افشار، محدودیت های ترافیکی در راستای دسترسی آسان زائران به مصلی و نظم و امنیت بیشتر با هماهنگی دستگاه های ذیربط و پلیس از دقایقی پیش آغاز شد.

وی افزود: این محدودیت ها در حد شمالی، جنوبی، شرقی و غربی مصلی تهران در بزرگراه شهید سلیمانی به سمت مصلی و خیابان های شریعتی و مطهری، به سمت این محل اعمال شده، لذا از شرکت کنندگان در این مراسم درخواست می شود؛ برای تردد از حمل و نقل عمومی استفاده کنند. ضمنا نیرو های خدماتی، امدادی و شهرداری تهران بر اساس دستورات ستاد برگزاری و هماهنگی های انجام شده به طور ویژه و مستمر در این محدوده برای هر گونه خدمت رسانی مستقر هستند.