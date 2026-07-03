  1. جامعه
  2. شهری
۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۶

محدودیت ترافیکی در اطراف مصلی تهران آغاز شد

محدودیت ترافیکی در اطراف مصلی تهران آغاز شد

همزمان با برگزاری مراسم، محدودیت‌های ترافیکی در مسیرهای منتهی به مصلی تهران اعمال شد و استفاده از حمل‌ونقل عمومی به شهروندان توصیه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا افشار مدیر روابط عمومی شهرداری منطقه ۷ اظهار کرد: محدودیت های ترافیکی در محدوده مصلی تهران بدلیل پیش بینی حجم بالای شرکت کنندگان آغاز شده و ضرورت دارد، شهروندان برای شرکت در مراسم حتما از حمل و نقل عمومی استفاده کنند.

به گفته افشار، محدودیت های ترافیکی در راستای دسترسی آسان زائران به مصلی و نظم و امنیت بیشتر با هماهنگی دستگاه های ذیربط و پلیس از دقایقی پیش آغاز شد.

وی افزود: این محدودیت ها در حد شمالی، جنوبی، شرقی و غربی مصلی تهران در بزرگراه شهید سلیمانی به سمت مصلی و خیابان های شریعتی و مطهری، به سمت این محل اعمال شده، لذا از شرکت کنندگان در این مراسم درخواست می شود؛ برای تردد از حمل و نقل عمومی استفاده کنند. ضمنا نیرو های خدماتی، امدادی و شهرداری تهران بر اساس دستورات ستاد برگزاری و هماهنگی های انجام شده به طور ویژه و مستمر در این محدوده برای هر گونه خدمت رسانی مستقر هستند.

کد مطلب 6878355

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها