به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی کریمی عصر جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به لزوم تبیین ابعاد فکری و فرهنگی رهبر شهید، اظهار کرد: در آستانه مراسم تشییع رهبر شهید، اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان همدان با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی و معرفی آثار مورد توجه ایشان، ویژه‌برنامه‌هایی را تدارک دیده است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان همدان تصریح کرد: غرفه‌ای با عنوان «رجعت واژه‌ها» در میدان امام خمینی(ره) پیش‌بینی شده که از عصر روز ۱۳ تیرماه تا ۱۸ تیرماه میزبان علاقه‌مندان به حوزه کتاب و اندیشه خواهد بود و در این نمایشگاه ۶۰ عنوان کتاب که از سوی رهبر شهید امت مورد تقریظ و تحسین قرار گرفته در معرض دید عموم قرار می‌گیرد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان همدان در تشریح برنامه‌های فرهنگی این غرفه افزود: علاوه بر عرضه و نمایش آثار، برنامه‌های متنوعی با هدف جذب مخاطبان از گروه‌های سنی مختلف پیش‌بینی شده از جمله این برنامه‌ها می‌توان به معرفی روزانه کتاب، مسابقه «نامه‌ای به یک همکلاسی» با محوریت یادمان شهدای دانش‌آموز، سفالگری نقش‌برجسته و کارگاه نقاشی سیاه قلم اشاره کرد.

وی همچنین از برگزاری نشست‌های تخصصی با حضور نویسندگان برجسته بومی خبر داد و گفت: با توجه به تقریظ رهبر شهید بر آثار برخی نویسندگان استان، نشست‌های ویژه‌ای با حضور نویسندگان شاخصی چون «بهناز ضرابی‌زاده» و «حمید حسام» در حاشیه این نمایشگاه برگزار خواهد شد تا ضمن نقد و بررسی آثار، خاطرات و تأملات مربوط به جریان تقریظ‌نویسی ایشان بازخوانی شود.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان همدان در پایان بیان کرد: امیدواریم این رویداد فرهنگی بتواند بستری مناسب برای بازخوانی اندیشه‌ها و دغدغه‌های فرهنگی شهید بزرگوار فراهم کرده و در ایام سوگواری، یاد و نام رهبر شهید انقلاب را با عطر کتاب و فرهنگ عجین سازد.