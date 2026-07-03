به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی النجباء، شیخ اکرم الکعبی دبیر کل جنبش النجباء عراق در خصوص مراسم بدرقه شهید امت اعلام کرد: مشارکت در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، آیتالله سید علی حسینی خامنهای (قدس سره) ـ که به دست یزیدِ عصر، یعنی آمریکا و اسرائیل، به همراه دختر و نوه خردسال و بیگناه خود به شهادت رسید، دستکمی از حضور در میدانهای جهاد و نبرد با صهیونیستهای پلید ندارد.
وی افزود: حضور میلیونی شما در این مراسم، خارِ چشم دشمن متجاوز خواهد بود.
الکعبی تاکید کرد: طنین شعار «مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل» که از سوی شما سر داده میشود، تیرهای جبهه حق است که توطئهها، دروغپردازیها و جنایتهای آنان را هدف قرار میدهد.
دبیر کل النجباء اعلام کرد: از اینرو، تقاضا میشود، در ایفای این مسئولیت کوتاهی نشود. خداوند متعال به همه شما جزای خیر عنایت فرماید.
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