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۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۴

ضمن تاکید بر لزوم حضور میلیونی؛

اکرم الکعبی: حضور در مراسم تشییع دست‌کمی از نبرد با صهیونیست‌ها ندارد

اکرم الکعبی: حضور در مراسم تشییع دست‌کمی از نبرد با صهیونیست‌ها ندارد

دبیر کل جنبش النجباء عراق اعلام کرد: حضور در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، آیت‌الله سید علی حسینی خامنه‌ای دست‌کمی از نبرد با صهیونیست‌ها ندارد. خار چشم دشمنان شوید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی النجباء، شیخ اکرم الکعبی دبیر کل جنبش النجباء عراق در خصوص مراسم بدرقه شهید امت اعلام کرد: مشارکت در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، آیت‌الله سید علی حسینی خامنه‌ای (قدس سره) ـ که به دست یزیدِ عصر، یعنی آمریکا و اسرائیل، به همراه دختر و نوه خردسال و بی‌گناه خود به شهادت رسید، دست‌کمی از حضور در میدان‌های جهاد و نبرد با صهیونیست‌های پلید ندارد.

وی افزود: حضور میلیونی شما در این مراسم، خارِ چشم دشمن متجاوز خواهد بود.

الکعبی تاکید کرد: طنین شعار «مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل» که از سوی شما سر داده می‌شود، تیرهای جبهه حق است که توطئه‌ها، دروغ‌پردازی‌ها و جنایت‌های آنان را هدف قرار می‌دهد.

دبیر کل النجباء اعلام کرد: از این‌رو، تقاضا می‌شود، در ایفای این مسئولیت کوتاهی نشود. خداوند متعال به همه شما جزای خیر عنایت فرماید.

کد مطلب 6878294

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