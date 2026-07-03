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۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۱۷

سعد معن: محدودیت تردد در زمان تشییع پیکر رهبر شهید ایران در عراق نیست

سعد معن: محدودیت تردد در زمان تشییع پیکر رهبر شهید ایران در عراق نیست

رئیس مرکز اطلاع رسانی امنیتی عراق اعلام کرد: در تمام طول مدت برگزاری مراسم تشییع شهید سید علی خامنه‌ای در عراق، هیچ محدودیتی برای تردد شهروندان برقرار نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عراقی واع، سعد معن، رئیس مرکز اطلاع رسانی امنیتی عراق امروز جمعه اعلام کرد:همزمان با برگزاری آیین تشییع پیکر شهید سید علی خامنه‌ای در عراق، هیچ‌گونه ممنوعیت یا محدودیت رفت‌وآمد عمومی در کشور اعمال نخواهد شد و محدودیت‌های ترافیکیِ موقت صرفاً به مسیرهای عبور پیکر در استان‌های کربلای معلی و نجف اشرف محدود می‌شود.

رئیس مرکز اطلاع رسانی امنیتی عراق تصریح کرد: در تمام طول مدت برگزاری مراسم تشییع شهید سید علی خامنه‌ای در عراق، هیچ محدودیتی برای تردد شهروندان برقرار نیست و تنها تدابیر و ترتیبات ترافیکی خاصی برای خیابان‌ها و مسیرهای محل گذر پیکر مطهر در جریان تشییع در نظر گرفته شده است.

وی تاکید کرد: این محدودیت‌های جزئی فقط در استان‌های کربلای معلی و نجف اشرف و متناسب با راه‌ها، مکان‌ها و زمان‌بندی‌های تعیین‌شده از سوی کمیته عالی برگزاری مراسم تشییع اعمال می‌شود.

معن همچنین خاطرنشان کرد: یک طرح امنیتی و خدماتی یکپارچه با مشارکت وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف امنیتی و خدماتی کشور تدوین شده است تا بستر و امکانات لازم برای شرکت‌کنندگان در این مراسم فراهم شود.

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی امنیتی عراق در پایان از شهروندان، نهادهای مذهبی، مواکب حسینی و هیئت‌های شرکت‌کننده خواست تا پایبندی کاملی به دستورالعمل‌های تنظیمی و توصیه‌های امنیتی که به مرور از سوی مراجع ذی‌صلاح صادر می‌شود، داشته باشند و برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم، با نیروهای امنیتی و کادرهای خدماتی همکاری کنند.

کد مطلب 6878288

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