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۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۲

فراخوان حزب‌الله برای برگزاری مراسم بزرگداشت امام شهید انقلاب در بیروت

فراخوان حزب‌الله برای برگزاری مراسم بزرگداشت امام شهید انقلاب در بیروت

حزب‌الله لبنان با صدور فراخوانی از همه مردم این کشور خواست تا روز چهارشنبه هفته آینده در مراسم باشکوهی که به مناسبت شهادت امام خامنه‌ای در ضاحیه جنوبی بیروت برگزار خواهد شد، شرکت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه اطلاع رسانی مقاومت لبنان، حزب‌الله با صدور بیانیه ای اعلام کرد به مناسبت شهادت امام مستضعفان حضرت آیت‌الله العظمی شهید سید علی حسینی خامنه‌ای، مراسمی در ضاحیه جنوبی برگزار می کند.

حزب‌الله در این بیانیه از همه لبنانی‌ها خواست تا همزمان با برگزاری تشییع باشکوه پیکر امام شهید در ایران، در مراسم مردمی و بین المللی که روز چهارشنبه ساعت ۲۱ به وقت محلی در ضاحیه جنوبی بیروت برگزار می شود، شرکت کنند.

فراخوان حزب‌الله در حالی صادر شده است که مراسم ادای احترام شخصیت‌های خارجی به رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای رضوان‌الله‌علیه از ساعتی پیش در مصلای امام خمینی (ره) تهران آغاز شده است.

شماری از اعضای ارشد حزب‌الله و همچنین خانواده‌های شهید سید حسن نصرالله، شهید عماد مغنیه و تعدادی از فرماندهان شهید حزب‌الله و جمعی از نمایندگان احزاب ملی و سیاسی و اصحاب رسانه لبنان هم در مراسم مصلای امام خمینی (ره) حضور دارند.

کد مطلب 6878056

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