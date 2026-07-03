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۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۸

سفیر اسبق روسیه در ایران: 

قاطعیت و فداکاری از ویژگی‌های برجسته شهید آیت‌الله خامنه‌ای بود

قاطعیت و فداکاری از ویژگی‌های برجسته شهید آیت‌الله خامنه‌ای بود

سفیر اسبق روسیه در سخنانی تأکید کرد: قاطعیت و فداکاری از ویژگی‌های برجسته شهید آیت‌الله خامنه‌ای بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، «الکساندر ماریاسوف» سفیر اسبق روسیه در ایران در گفتگویی، مطالبی پیرامون رهبر شهید انقلاب اسلامی عنوان کرده است که مشروح آن از نظر می گذرد:

من معتقدم رهبر شهید ایران، آیت‌الله علی خامنه‌ای، ساختاری بسیار قدرتمند برای اداره کشور ایجاد کردند که توانسته است در برابر جدی‌ترین چالش‌ها و تهدیدها مقاومت کند. جمهوری اسلامی ایران با وجود تحریم‌ها و شرایط دشوار اجتماعی-اقتصادی، همچنان پابرجا مانده و پایداری قابل‌توجهی از خود نشان داده است؛ به‌گونه‌ای که حتی روسیه نیز، زمانی که خود تحت تحریم قرار گرفت، تلاش کرد بخشی از تجربه‌ها و الگوهای ایران را برای بهبود وضعیت اقتصادی خود مورد استفاده قرار دهد.

بنابراین، به نظر من، انعطاف‌پذیری، فداکاری و قاطعیت ایشان در بیش از ۴۰ سال رهبری کشور، نقش تعیین‌کننده‌ای داشته است. ایشان کشور را با هوشمندی و دقت اداره کردند و نظامی سیاسی ایجاد نمودند که چندلایه، منسجم و عمیقاً سازمان‌یافته است و از مجموعه‌ای از نهادها تشکیل شده که یکدیگر را تکمیل می‌کنند.

در این ساختار، عناصر دموکراتیک نیز وجود دارد؛ از جمله انتخابات پارلمانی، انتخابات ریاست‌جمهوری و شورای شهر. این مجموعه در کنار هم، ساختاری نسبتاً مستحکم برای اداره کشور ایجاد کرده است.

این ساختار نه در برابر حمله ارتش صدام در گذشته فروپاشید و نه در شرایط کنونی دچار فروپاشی شده است. من فکر می‌کنم در نهایت، ایرانیان در این جنگ پیروز خواهند شد.

کد مطلب 6876723

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