به گزارش خبرگزاری مهر، «الکساندر ماریاسوف» سفیر اسبق روسیه در ایران در گفتگویی، مطالبی پیرامون رهبر شهید انقلاب اسلامی عنوان کرده است که مشروح آن از نظر می گذرد:
من معتقدم رهبر شهید ایران، آیتالله علی خامنهای، ساختاری بسیار قدرتمند برای اداره کشور ایجاد کردند که توانسته است در برابر جدیترین چالشها و تهدیدها مقاومت کند. جمهوری اسلامی ایران با وجود تحریمها و شرایط دشوار اجتماعی-اقتصادی، همچنان پابرجا مانده و پایداری قابلتوجهی از خود نشان داده است؛ بهگونهای که حتی روسیه نیز، زمانی که خود تحت تحریم قرار گرفت، تلاش کرد بخشی از تجربهها و الگوهای ایران را برای بهبود وضعیت اقتصادی خود مورد استفاده قرار دهد.
بنابراین، به نظر من، انعطافپذیری، فداکاری و قاطعیت ایشان در بیش از ۴۰ سال رهبری کشور، نقش تعیینکنندهای داشته است. ایشان کشور را با هوشمندی و دقت اداره کردند و نظامی سیاسی ایجاد نمودند که چندلایه، منسجم و عمیقاً سازمانیافته است و از مجموعهای از نهادها تشکیل شده که یکدیگر را تکمیل میکنند.
در این ساختار، عناصر دموکراتیک نیز وجود دارد؛ از جمله انتخابات پارلمانی، انتخابات ریاستجمهوری و شورای شهر. این مجموعه در کنار هم، ساختاری نسبتاً مستحکم برای اداره کشور ایجاد کرده است.
این ساختار نه در برابر حمله ارتش صدام در گذشته فروپاشید و نه در شرایط کنونی دچار فروپاشی شده است. من فکر میکنم در نهایت، ایرانیان در این جنگ پیروز خواهند شد.
نظر شما