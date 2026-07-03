به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر مومنی وزیر کشور در پایان دیدار با سید محسن نقوی، با بیان اینکه هدف اصلی سفر وزیر کشور پاکستان به ایران، شرکت در مراسم بدرقه و ادای احترام به مقام شامخ رهبر شهید ایران است، گفت: در دیدار با همتای پاکستانی، دو تصمیم مهم در زمینه توسعه روابط اقتصادی و تسهیل سفرهای اربعین میان دو کشور اتخاذ شد.
مومنی اظهار کرد: هر دو طرف اذعان داشتیم که روابط ایران و پاکستان در حوزههای سیاسی، فرهنگی در سطح بسیار بالا و برادرانهای قرار دارد و شاید این میزان از پیوند عمیق میان دو کشور در گذشته سابقه نداشته باشد، اما در عین حال سطح روابط تجاری و اقتصادی متناسب با این روابط سیاسی، تاریخی، فرهنگی و مذهبی نیست که باید ارتقا یابد.
وی افزود: بر همین اساس، تاریخ سفر هیأتی از جمهوری اسلامی ایران به پاکستان در آینده نزدیک مشخص شد. هیئتی از وزراتخانه های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، امور خارجه و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به پاکستان سفر خواهند کرد تا زمینههای عملی توسعه روابط تجاری و اقتصادی دو کشور را بررسی و درباره آن تصمیمگیری کنند.
وی گفت: هم ایران از ظرفیتهای ارزشمند گردشگری مذهبی، تاریخی و سیاحتی برای مردم پاکستان برخوردار است و هم شهرهایی مانند لاهور و پیشاور دارای ظرفیتهای گردشگری مناسبی هستند که میتوانند مقصد سفر گردشگران دو کشور باشند.
مومنی ادامه داد: این هیأت همچنین زمینههای گسترش همکاری در حوزههای تجارت و اقتصاد را بررسی خواهد کرد تا افزایش مبادلات تجاری و اقتصادی میان دو کشور از مرحله برنامهریزی به مرحله اجرا برسد.
وی با اشاره به دومین محور گفتوگوها اظهار کرد: موضوع دیگر، هماهنگی برای سفر اربعین بود. سال گذشته نیز نشست سهجانبهای میان وزرای کشور ایران، پاکستان و عراق برگزار شد و در جلسه امروز مقرر شد جمهوری اسلامی ایران زمینه تسهیل ورود زائران پاکستانی به ایران و سپس عزیمت آنان به عراق را فراهم کند تا مشتاقان پاکستانی بتوانند از این مسیر برای زیارت اربعین استفاده کنند. البته پروازهای هوایی نیز برقرار خواهد بود.
سفر هیأت ایرانی به اسلامآباد فصل جدیدی در همکاریهای دو کشور رقم خواهد زد
سید محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان نیز در ادامه با قدردانی از دکتر اسکندر مومنی گفت: جلسه بسیار سازندهای برگزار شد و از ایشان بابت میزبانی و گفتوگوهای انجامشده صمیمانه تشکر میکنم.
وی با بیان اینکه هیأت پاکستانی برای عرض تسلیت و شرکت در مراسم ادای احترام رهبر شهید ایران به تهران سفر کرده است، اظهار کرد: اگر کسی بخواهد میزان محبت، دوستی و عشق میان ایران و پاکستان را مشاهده کند، کافی است به سطح و جایگاه مسئولانی که در این رخداد مهم(مراسم ادای احترام رهبر شهید انقلاب) حضور یافتهاند نگاه کند؛ این حضور بهخوبی عمق روابط دو کشور را نشان میدهد.
خاطره وزیر کشور پاکستان از قائد شهید امت
وزیر کشور پاکستان با اشاره به یکی از خاطرات خود از رهبر معظم انقلاب، گفت: خاطرات ارزشمند بسیاری از ایشان دارم. یکی از این خاطرات مربوط به دیداری است که هنگام پایان جلسه، ایشان به گرمی دست آقای عاصم منیر را فشردند و اشاره داشتند که فرزندان حضرت علی(ع) و سادات هیچگاه سر تعظیم فرود نخواهند آورد.
وی افزود: این جمله برای من بسیار الهامبخش بود و تصمیم گرفتم آن را تا پایان عمر نصب العین قرار دهم.
نقوی با اشاره به توافقات انجامشده در نشست با وزیر کشور ایران گفت: در این جلسه درباره سفر هیأت ایرانی به پاکستان نیز گفتوگو شد. قرار است هیئتی از دولت جمهوری اسلامی ایران از وزارتخانه های متعددی در این سفر حضور داشته باشند و درباره برنامههای این سفر نیز هماهنگیهای لازم انجام شد.
وی ادامه داد: بسیار خرسندم که دکتر مومنی ریاست این هیأت را بر عهده خواهند داشت و امیدواریم این سفر دستاوردها و نتایج بسیار خوبی برای دو کشور به همراه داشته باشد.
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