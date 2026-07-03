امارات: حملات سایبری پیچیده به بخش مالی را دفع کردیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، شورای امنیت سایبری دولت امارات اعلام کرد: سامانه ملی امنیت سایبری با موفقیت توانسته است حملات سایبری پیشرفتهای را که تعدادی از نهادهای فعال در بخش مالی کشور را هدف قرار داده بودند، دفع کند.
این شورا اعلام کرد: این حملات بر اساس پروتکلهای ملی مصوب، رصد و خنثی شدند که این اقدام به مهار آثار حملات، حفظ تداوم خدمات مالی و پایداری شبکه دیجیتال کشور انجامید.
این شورا در بیانیه خود تصریح کرد: این حملات شامل تلاش برای هدف قرار دادن سامانههای دیجیتال و زیرساختهای فنی، اجرای کمپینهای پیشرفته کلاهبرداری سایبری، تلاش برای سوءاستفاده از روزنههای امنیتی و انتشار بدافزارها بوده است. علاوه بر این، مهاجمان از فناوریهای هوش مصنوعی برای توسعه روشهای حمله و افزایش پیچیدگی آن بهره برده بودند که نشاندهنده تکامل و پیشرفت مستمر در ماهیت تهدیدات سایبری است که بخش مالی را در سطح جهان هدف قرار میدهند.
در پایان این بیانیه تأکید شده است: تیمهای رصد و پاسخگویی سایبری در قالب یک شبکه ملی یکپارچه و در هماهنگی کامل با نهادهای ذیربط، بخش مالی و شرکای استراتژیک، به صورت ۲۴ ساعته در حال فعالیت هستند تا از شناسایی سریع، تحلیل و پاسخگویی به تهدیدها بر اساس بهترین الگوها و استانداردهای جهانی اطمینان حاصل کنند و آمادگی کشور را در مواجهه با مخاطرات مختلف سایبری ارتقا دهند.
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