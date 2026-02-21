۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱:۱۸

امارات از خنثی‌سازی حملات سایبری خبر داد

امارات متحده عربی از خنثی‌سازی حملات سایبری سازمان‌یافته علیه زیرساخت‌های این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری العربی الجدید، خبرگزاری رسمی امارات (وام) اعلام کرد سامانه سایبری این کشور موفق شده است حملات سایبری برنامه‌ریزی‌شده‌ای با ماهیت تروریستی را ناکام بگذارد.

بر اساس این گزارش، این حملات، زیرساخت‌های دیجیتال و بخش‌های حیاتی امارات را هدف قرار داده و با هدف بی‌ثبات‌سازی و اختلال در خدمات کلیدی این کشور انجام شده است.

شورای امنیت سایبری امارات اعلام کرد که ماهیت این حملات شامل تلاش برای نفوذ به شبکه‌ها، انتشار بدافزارهای باج‌افزار، عملیات سازمان‌یافته فیشینگ و همچنین بهره‌گیری از فناوری‌های هوش مصنوعی برای توسعه ابزارهای تهاجمی پیچیده بوده است.

این شورا همچنین از همه ساکنان این کشور خواست هرگونه تهدید سایبری یا تلاش مشکوک را از طریق مجاری رسمی معتبر گزارش دهند تا امنیت دیجیتال این کشور و تداوم فعالیت نهادهای آن در همه شرایط و زمان‌ها تضمین شود.

بر اساس گزارشی امنیتی که سال گذشته از سوی شرکت مایکروسافت منتشر شد، امارات پس از اسرائیل در رتبه دوم مناطق خاورمیانه از نظر حملات سایبری قرار داشت.

