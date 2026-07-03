ادوات صید ترال توسط پایگاه عامری کشف و توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه حفاظت از منابع آبزیان عامری در راستای حفاظت از ذخایر ارزشمند خلیج فارس و حمایت از حقوق صیادان قانون‌مند، عملیات گشت‌زنی و بازرسی خود را با موفقیت به اجرا گذاشت.

در جریان گشت این پایگاه ، مأموران حفاظت منابع آبزیان موفق شدند ادوات صید غیرمجاز را در اسکله های صیادی منطقه شناسایی و ضبط کنند.

در این عملیات، تعداد دو طاقه تور ترال میگو، دو جفت تخته ترال و چهار حلقه طناب کشف و توقیف گردید. استفاده از این ابزارها که منجر به صید بی‌رویه و نابودی زیست‌بوم دریایی می‌شود، طبق قانون ممنوع بوده و با متخلفان به شدت برخورد خواهد شد.

پایگاه حفاظت منابع آبزیان عامری ضمن تأکید بر ایستادن در کنار صیادان قانون‌مند شهرستان، اعلام کرد که این پایگاه همچنان با تمام توان حافظ ذخایر آبزی و محیط زیست خلیج زیبای همیشه فارس باقی خواهد ماند.

از تمامی صیادان زحمت‌کش و قانون‌مند شهرستان تنگستان درخواست شده است تا با رعایت دقیق قوانین و مقررات صید، ضمن حفظ محیط زیست دریایی، به معیشت و حقوق یکدیگر نیز احترام بگذارند و از اقدامات غیرقانونی که موجب آسیب به سفره‌های مردم و نسل‌های آینده می‌شود، خودداری کنند.