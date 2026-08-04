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۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۰۷

ادوات صید غیرمجاز در تنگستان توقیف شد

ادوات صید غیرمجاز در تنگستان توقیف شد

بوشهر- شیلات شهرستان تنگستان از اجرای موفقیت‌آمیز عملیات گشت مشترک و توقیف تور محاصره‌ای غیرمجاز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این عملیات با هم‌افزایی نیروهای پایگاه حفاظت منابع آبزیان عامری و دریابانی استان بوشهر انجام شد، مأموران گشت موفق به شناسایی و ضبط دومین تور محاصره‌ای مخرب در آب‌های ساحلی شهرستان تنگستان شدند.

استفاده از روش‌های صید محاصره‌ای به دلیل تخریب گسترده ذخایر آبزیان و آسیب به اکوسیستم دریایی، در زمره اقدامات غیرقانونی قرار دارد.

در همین راستا، پایگاه حفاظت منابع آبزیان عامری با تأکید بر استمرار و تشدید گشت‌های نظارتی، عزم خود را برای مقابله قاطع با صید غیرمجاز و صیانت از حقوق صیادان قانونمند ابراز داشت.

روابط عمومی شیلات تنگستان ضمن ارج نهادن به تلاش‌های شبانه‌روزی حافظان منافع جامعه صیادی در برقراری عدالت برای دستیابی یکسان تمام جامعه صیادی به ذخایر آبزیان خلیج فارس، از سرهنگ منفردیان، فرمانده پایگاه حفاظت منابع آبزیان استان، فرماندهی و کارکنان پایگاه حفاظت منابع آبزیان عامری و نیروهای دریابانی استان بوشهر برای اجرای موفق این عملیات تقدیر کرد.

کد مطلب 6908480

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