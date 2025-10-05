به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ دوم محسن منفردیان ظهر یکشنبه در تشریح جزئیات این عملیات اظهار کرد: در راستای تحقق مأموریت ذاتی یگان حفاظت منابع آبزیان استان و مبارزه قاطع با انواع صیدهای ممنوعه به‌ویژه صید ترال و صید محاصره‌ای، نیروهای این یگان به‌صورت شبانه‌روزی با بهره‌گیری از تمامی امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی در حال گشت‌زنی و برخورد با متخلفان صیادی هستند.

فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان بوشهر افزود: در همین راستا و با هدف تشدید اقدامات کنترلی و نظارتی پس از اتمام فصل صید میگو، گشت دریایی پایگاه‌های حفاظت شهرستان بوشهر و عامری در آب‌های این مناطق موفق به شناسایی و توقیف ۲ فروند قایق موتوری شدند که در فاصله پنج مایلی اسکله صیادی جفره و ۴ مایلی اسکله صیادی عامری در حال انجام صید غیرمجاز ترال بودند.

منفردیان گفت: شناورهای مذکور فاقد مدارک مالکیتی، ایمنی و مدارک شایستگی دریانوردی و بدون مجوز از اسکله‌های صیادی جفره و رستمی خارج شده بودند.

وی افزود: این شناورها با قدرت موتورهای ۱۱۵ و ۱۰۰ اسب بخار در حال فعالیت غیرقانونی بوده و پس از توقیف، جهت سیر مراحل قانونی به اسکله یگان حفاظت استان و اسکله صیادی عامری منتقل شدند.

فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان استان بوشهر تصریح کرد: از این شناورها ادوات صیادی ممنوعه شامل دو رشته تور ترال میگو، دو جفت تخته صید ترال، چهار حلقه طناب و مقداری میگو کشف و ضبط شد.

وی اضافه کرد: همچنین در ادامه عملیات پاکسازی صیدگاه‌های استان، ادوات بلاصاحب ترال شامل سه رشته تور ترال میگو، شش حلقه طناب و سه جفت تخته صید ترال نیز کشف شد.

وی در پایان با تأکید بر تداوم اقدامات کنترلی یگان حفاظت اظهار کرد: این فرماندهی با وجود کمبود امکانات و مشکلات موجود، با استفاده حداکثری از ظرفیت نیروها و تجهیزات خود در مسیر مبارزه با صید غیرمجاز و تحقق رضایتمندی مقامات استانی و صیادان قانونمند گام برخواهد داشت.