ادوات ممنوعه صید ترال در استان بوشهر کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن منفردیان ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای انجام وظایف ذاتی یگان حفاظت منابع آبزیان و برخورد قاطع با صید غیرمجاز، بهویژه صید مخرب و شوم ترال، و همچنین در چارچوب تعاملات سازنده و هدفمند با ارگانهای دریایی مرتبط، گشتهای مستمر ساحلی در سطح استان بوشهر انجام شد.
وی افزود: در همین راستا، عوامل گشت مستقر در پایگاه حفاظت منابع آبزیان شیلات شهرستان تنگستان (عامری)، در گشت مشترک ساحلی با عوامل پست کنترل مرزی و مراقبتی بندر صیادی عامری، حین گشتزنی در خور امامزاده روستای بنجو، موفق به کشف ادوات ممنوعه صید ترال شامل یک جفت تخته صید ترال قایق، یک رشته تور ترال میگو قایق و یک حلقه طناب مربوطه شدند که با وجود تلاش پرسنل، صاحبان آنها شناسایی نشدند و ادوات مکشوفه بهصورت بلاصاحب به پایگاه حفاظت منابع آبزیان شهرستان تنگستان منتقل شد.
فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان بوشهر در ادامه خاطرنشان کرد: همچنین عوامل گشت پایگاه حفاظت منابع آبزیان شیلات شهرستان بوشهر در جریان گشتهای ساحلی خود، در اسکله صیادی جفره یک جفت تخته صید ترال قایق را کشف کردند.
وی گفت: در ادامه این گشت، دو رشته تور ترال ماهی لنج در اسکله صیادی صلحآباد شناسایی و ضبط شد که در تمامی موارد، به دلیل عدم شناسایی متخلفان، ادوات بهصورت بلاصاحب به پیکاپ سازمانی منتقل و سپس به انبار یگان استان تحویل شد.
سرهنگ دوم منفردیان ضمن قدردانی از همکاری و همراهی فرماندهی مرزبانی استان بوشهر، با هشدار به متخلفان صیادی تأکید کرد: عوامل یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان بوشهر بهصورت شبانهروزی بر اسکلهها و سواحل صیادی استان نظارت داشته و در صورت مشاهده هرگونه تخلف صیادی، مطابق قانون و با اقتدار برخورد خواهند کرد.
