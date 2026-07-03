توصیه به کاهش زمان حضور در محل مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته امداد و فوریتهای پزشکی ستاد برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید، با انتشار اطلاعیه شماره ۲ اعلام کرد که تمامی ظرفیتهای زمینی، هوایی و ریلی این کمیته با آمادگی کامل در حالت آمادهباش قرار دارند و تمهیدات لازم برای ارائه خدمات امدادی و درمانی به شرکتکنندگان پیشبینی شده است.
در این اطلاعیه آمده است که با توجه به برنامهریزیهای انجامشده، شرکتکنندگان میتوانند با اطمینان از آمادگی نیروهای امدادی و درمانی در مراسم حضور پیدا کنند.
این کمیته همچنین از شهروندان خواست برای مدیریت بهتر جمعیت، زمان حضور خود در مجموعه مصلی امام خمینی (ره) را بهگونهای تنظیم کنند که پس از پایان مراسم، محل برگزاری را در کوتاهترین زمان ممکن ترک کنند تا امکان حضور و ادای احترام برای سایر شرکتکنندگان نیز فراهم شود.
در بخش دیگری از این اطلاعیه از زائران و شرکتکنندگانی که از دیگر استانها به تهران سفر میکنند، درخواست شده است تا در صورت امکان، مدت اقامت خود در پایتخت را به حداقل برسانند تا ظرفیت لازم برای حضور سایر کاروانها و عزاداران فراهم شود.
کمیته امداد و فوریتهای پزشکی در پایان تأکید کرده است که همکاری شهروندان در رعایت این توصیهها، به برگزاری منظمتر، ایمنتر و مدیریت بهتر مراسم کمک خواهد کرد.
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