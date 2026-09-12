غلامی مهرآبادی: ۳۲ هزار مشترک به شبکه فیبر نوری مرکزی متصل شدند

محمد غلامی مهرآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی دو سال اخیر حدود یکهزار کیلومتر فیبر نوری در استان توسعه یافته و بیش از ۲۰۶ هزار خانوار تحت پوشش این شبکه قرار گرفتهاند.
وی افزود: یکی از پروژههای کلان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ایجاد دسترسی فیبر نوری برای ۲۰ میلیون خانوار ایرانی است که اجرای این طرح با جدیت در استان مرکزی دنبال میشود.
غلامی مهرآبادی تصریح کرد: عملیات توسعه پوشش فیبر نوری در هر ۳۵ شهر استان مرکزی آغاز شده و در برخی شهرها میزان پوشش به ۱۰۰ درصد رسیده است.
وی ادامه داد: مامونیه، شازند، خمین و بخش قابلتوجهی از اراک از پوشش بالای فیبر نوری برخوردارند و افزایش اتصال خانوارها به این شبکه، در اولویت دولت چهاردهم قرار دارد.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مرکزی با بیان اینکه «پوشش» و «اتصال» دو مفهوم متفاوت در توسعه فیبر نوری هستند تاکید کرد: ممکن است پوشش فیبر نوری به ۱۰۰ درصد برسد، اما همه خانوارهای تحت پوشش به آن متصل نباشند؛ بنابراین افزایش اتصال مشترکان، در کنار توسعه پوشش، در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: طی دو سال اخیر حدود یکهزار کیلومتر فیبر نوری در استان توسعه یافته و بیش از ۲۰۶ هزار خانوار تحت پوشش قرار گرفتهاند؛ در حال حاضر حدود ۳۲ هزار خانوار نیز به شبکه فیبر نوری متصل هستند.
غلامی مهرآبادی بیان کرد: شمار مشترکان فیبر نوری استان در سال گذشته حدود ۱۴ هزار مشترک بود که اکنون به حدود ۳۲ هزار مشترک رسیده و این افزایش، بیانگر رشد استقبال از این فناوری است.
بیش از ۹ میلیارد تومان اعتبار حمایتی برای شرکتهای فناوری مرکزی اختصاص یافت
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مرکزی با اشاره به حمایت مالی از شرکتهای فناور استان مرکزی گفت: در سال جاری ۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان منابع تکلیفی برای حمایت از شرکتهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات استان اختصاص یافته است.
وی افزود: این میزان در سال گذشته ۱۳ میلیارد تومان بود که به دلیل کاهش منابع در سطح کشور، اعتبار سال جاری کاهش یافته است.
غلامی مهرآبادی با اشاره به پیگیریهای انجامشده برای تأمین منابع بیشتر افزود: با همکاری معاونت اقتصادی استانداری مرکزی و مدیران این حوزه، ۲۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان نیز از محل منابع سایر دستگاهها و منابع قرضالحسنه برای حمایت از شرکتهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات جذب شده است.
وی تصریح کرد: برای بهرهگیری از این منابع، طرحهای فناورانه و کسبوکارهای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مورد حمایت قرار خواهند گرفت.
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