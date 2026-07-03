کنعانی: حضور در تشییع رهبر شهید انقلاب نماد وحدت امت اسلامی است

شیخ احمد کنعانی در گفتگو با خبرنگار مهر با محکومیت جنایت آمریکا و رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن رهبر معظم انقلاب اسلامی، اظهار کرد: این اقدام تروریستی، جنایتی بزرگ علیه امت اسلامی بود و نشان داد دشمنان اسلام از هیچ تلاشی برای ضربه زدن به وحدت مسلمانان دریغ نمی‌کنند.

امام جمعه اهل سنت جزیره خارگ، با بیان اینکه حضرت آیت‌الله امام خامنه‌ای محور وحدت امت اسلامی و پشتیبان اصلی جبهه مقاومت بودند، افزود: دشمنان تصور می‌کنند با شهادت رهبران، مسیر مقاومت متوقف می‌شود، در حالی که خون شهیدان، عزم ملت‌های آزاده را برای ادامه این راه مستحکم‌تر خواهد کرد.

امام جمعه اهل سنت جزیره خارگ حضور گسترده مردم در مراسم تشییع را نشانه همبستگی ملی و اسلامی دانست و گفت: حضور پرشور مردم، فارغ از هر قوم و مذهب، پیام روشنی به دشمنان خواهد داد که ملت ایران در دفاع از آرمان‌های انقلاب و مقاومت، متحد و استوار ایستاده است.

شیخ احمد کنعانی در پایان این مصیبت بزرگ را به ملت ایران و جهان اسلام تسلیت گفت و تأکید کرد: راه عزت، مقاومت و وحدتی که رهبر معظم انقلاب ترسیم کردند، با قدرت ادامه خواهد یافت.