به گزارش خبرگزاری مهر، سردار «سید مجید موسوی» فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آستانه وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب پیامی صادر کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

«اینک که با دلی خون و قلبی محزون، رهبر شهیدمان، آن یگانه دوران را به جایگاه والای ابدی خود بدرقه می‌کنیم، با خدای ایشان عهد می‌بندیم، تا تحقق اهداف عالیه‌ای که در طول زعامت شریفشان برای جامعه اسلامی ترسیم کردند، لحظه‌ای از پا نخواهیم نشست.

خط ما همان خواهد بود که رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای اعلام کردند؛ هر عضوی از ملت که توسط دشمن شهید می‌شود، خود موضوع مستقلی برای پرونده انتقام است.

سیلی‌های سخت و غیرمنتظره‌ای که دشمن دریافت کرد، پایانی ندارد؛ چرا که مسیر مبارزه حق و باطل پایانی نداشته و نخواهد داشت؛ و به امت شریف ایران اعلام می‌کنم، جان‌فدایان شما در نیروی هوافضا به نیابت از شما خوشه‌های خشم‌تان را بر سر دشمن آوار کرده و خواهند کرد.

سرباز ولایت و جان‌فدای ملت»