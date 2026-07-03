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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۰:۱۷

تصاویری از حضور نخستین گروه‌های مردمی؛

مصلای تهران در آستانه وداع با آقای شهید ایران

مصلای تهران در آستانه وداع با آقای شهید ایران

مصلای تهران آماده میزبانی از خیل مشتاقان و عاشقان رهبر مجاهد و شهید انقلاب اسلامی است؛ مردمی که ساعت‌ها پیش از آغاز رسمی مراسم، در مصلی حضور یافتند و لحظه به لحظه بر تعدادشان افزوده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی راس ساعت ۶ صبح امروز(شنبه) با حضور خیل مشتاقان و عاشقان آن رهبر مجاهد رسماً با گشایش درب های مصلای تهران آغاز خواهد شد.

گزارش‌ها حاکی از این است که از ساعت‌ها قبل جمع کثیری از مردم کشورمان از تهران و شهرهای مختلف در خیابانهای منتهی به مصلی و مکانهای پیش‌بینی شده مهیای آغاز رسمی این مراسم هستند تا در اولین ساعات شروع مراسم وداع در این مراسم تاریخی حاضر باشند.

درهای شمالی و شرقی مصلی باز شده‌اند

حوالی ساعت ۴ صبح، درهای شمالی و شرقی مصلی تهران برای ورود مردم به محل برگزاری مراسم وداع با قائد شهید امت باز شده‌اند.

پس از باز شدن درهای شمالی و شرقی مصلی، مردم در حال ورود به محل برگزاری مراسم وداع با قائد شهید امت هستند.

مردم همچنین نماز صبح را به جماعت اقامه کرده‌اند و منتظر آغاز رسمی برنامه هستند.

فیلم‌ها و تصاویری از حال و هوای مردم در مصلی تهران

در این فیلم، تصاویری از سنج و دمام‌زنی و حال و هوای مصلی تهران در آستانه شروع مراسم وداع با رهبر شهید را مشاهده می‌کنید:

در فیلم زیر، لحظاتی از ورود پیکر مطهر آقای شهید ایران برای قرار گرفتن در محل وداع مردمی به تصویر کشیده شده است:

زیارت عاشورای آخرین دیدار با رهبر شهید؛ صبح ۱۳ تیرماه ۱۴۰۵ - مصلی تهران:

پنجره‌ای متفاوت به حال و هوای سحرگاهی مصلی امام خمینی(ره) تهران:

اینجا چشم ها سخن می گویند:

در ادامه، تصاویری از ورود مردم عزادار به مصلای تهران را مشاهده می‌کنید:
سینه زنی و عزاداری مردم در مقابل مصلای تهران:
حضور مردم از سراسر ایران برای آخرین وداع با آقای شهیدشان:
اشک های وداع :
حال و هوای حیاط مصلی تهران و حضور مردم برای وداع با آقای شهید ایران:
گزارش خبرنگار مهر از لحظات اولیه ورود مردم
در ویدئوی زیر، گزارش خبرنگار مهر از لحظات اولیه ورود مردم به مصلی برای وداع با آقای شهید ایران را مشاهده می‌کنید:
دودمه مردم در مراسم وداع با آقای شهید ایران در مصلی تهران
عزاداری لرستانی‌ها در صحن مصلی تهران:
سنج و دمام‌زنی مردم در لحظات اولیه ورود به مصلای تهران:

تصاویری از حال و هوای مردم پیش از شروع رسمی مراسم در مصلی:

مصلای تهران در آستانه وداع با آقای شهید ایران

مصلای تهران در آستانه وداع با آقای شهید ایران

مصلای تهران در آستانه وداع با آقای شهید ایران

مصلای تهران در آستانه وداع با آقای شهید ایران

مصلای تهران در آستانه وداع با آقای شهید ایران

مصلای تهران در آستانه وداع با آقای شهید ایران

مصلای تهران در آستانه وداع با آقای شهید ایران

مصلای تهران در آستانه وداع با آقای شهید ایران

مصلای تهران در آستانه وداع با آقای شهید ایران

مصلای تهران در آستانه وداع با آقای شهید ایران

کد مطلب 6878574
محسن صمیمی

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