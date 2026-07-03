مصلای تهران در آستانه وداع با آقای شهید ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی راس ساعت ۶ صبح امروز(شنبه) با حضور خیل مشتاقان و عاشقان آن رهبر مجاهد رسماً با گشایش درب های مصلای تهران آغاز خواهد شد.

گزارش‌ها حاکی از این است که از ساعت‌ها قبل جمع کثیری از مردم کشورمان از تهران و شهرهای مختلف در خیابانهای منتهی به مصلی و مکانهای پیش‌بینی شده مهیای آغاز رسمی این مراسم هستند تا در اولین ساعات شروع مراسم وداع در این مراسم تاریخی حاضر باشند.

درهای شمالی و شرقی مصلی باز شده‌اند

حوالی ساعت ۴ صبح، درهای شمالی و شرقی مصلی تهران برای ورود مردم به محل برگزاری مراسم وداع با قائد شهید امت باز شده‌اند.

پس از باز شدن درهای شمالی و شرقی مصلی، مردم در حال ورود به محل برگزاری مراسم وداع با قائد شهید امت هستند.

مردم همچنین نماز صبح را به جماعت اقامه کرده‌اند و منتظر آغاز رسمی برنامه هستند.

فیلم‌ها و تصاویری از حال و هوای مردم در مصلی تهران

در این فیلم، تصاویری از سنج و دمام‌زنی و حال و هوای مصلی تهران در آستانه شروع مراسم وداع با رهبر شهید را مشاهده می‌کنید:

در فیلم زیر، لحظاتی از ورود پیکر مطهر آقای شهید ایران برای قرار گرفتن در محل وداع مردمی به تصویر کشیده شده است:

زیارت عاشورای آخرین دیدار با رهبر شهید؛ صبح ۱۳ تیرماه ۱۴۰۵ - مصلی تهران: