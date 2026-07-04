به گزارش خبرگزاری مهر، پس از باز شدن درهای شمالی و شرقی مصلی، مردم در حال ورود به محل برگزاری مراسم وداع با قائد شهید امت هستند.

مردم همچنین نماز صبح را به جماعت اقامه کرده‌اند و منتظر آغاز رسمی برنامه هستند.