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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۴:۰۵

درهای شمالی و شرقی مصلی باز شده‌اند

درهای شمالی و شرقی مصلی باز شده‌اند

درهای شمالی و شرقی مصلی تهران برای ورود مردم به محل برگزاری مراسم وداع با قائد شهید امت باز شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از باز شدن درهای شمالی و شرقی مصلی، مردم در حال ورود به محل برگزاری مراسم وداع با قائد شهید امت هستند.

مردم همچنین نماز صبح را به جماعت اقامه کرده‌اند و منتظر آغاز رسمی برنامه هستند.

کد مطلب 6878647

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