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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۸:۱۳

ارزیابی ذخایر میگو در آب‌های استان بوشهر آغاز شد

ارزیابی ذخایر میگو در آب‌های استان بوشهر آغاز شد

بوشهر- رئیس پژوهشکده میگوی کشور گفت: گشت های تحقیقاتی ارزیابی ذخایر میگو در آب‌های استان بوشهر آغاز شد.

علیرضا قاعدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: گشت های تحقیقاتی ارزیابی ذخایر میگو با هدف تعیین زمان بهینه آغاز فصل مجاز صید میگو، برآورد ذخیره قابل برداشت و شناسایی مناطق پراکنش این آبزی در آب‌های استان بوشهر، آغاز شد.

وی اضافه کرد: این گشت ها توسط محققان پژوهشکده میگوی کشور و با همکاری اداره‌کل شیلات استان بوشهر اجرا می‌شود و طی آن، شاخص‌هایی مانند فراوانی و پراکنش میگو، ساختار طولی و وزنی، وضعیت بلوغ، شاخص صید در واحد تلاش و برخی پارامترهای محیطی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

رئیس پژوهشکده میگوی کشور ادامه داد: کانون های تجمع میگوها شناسایی می‌شود تا ضمن افزایش بهره‌وری صید، با کاهش صید غیر هدف و کاهش خسارات صید ترال بر محیط زیست دریایی، به بهره‌برداری پایدار از ذخایر ارزشمند میگوی خلیج فارس کمک کند.

کد مطلب 6878722

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