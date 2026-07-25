به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قائدی عصر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای این طرح با همکاری ادارهکل شیلات و دستگاههای مرتبط، اظهار کرد: این گشت تحقیقاتی که ادامهی تحقیقات اولیه است، با هدف تعیین زمان دقیق بر اساس محاسبات علمی برای آغاز فصل صید میگو طراحی شده است.
رئیس پژوهشکده میگوی کشور افزود: این گشت تحقیقاتی که با حضور و سرپرستی دکتر مصطفی قلی پور دامپزشک متخصص بهداشت و بیماری های ابزیان از محققان پژوهشکده میگوی کشور در حال انجام است.
وی گفت: در اجرای این طرح محققان با تورکشی و نمونهبرداری در ایستگاههایی در خلیج فارس با مختصات جغرافیایی مشخص، شاخصهایی مانند فراوانی، پراکنش، ساختار طولی‑وزنی، بلوغ جنسی و CPUE را بررسی و تحلیل می کنند..
وی با تأکید بر ارزش اقتصادی و زیستی میگوی ببری سبز خلیج فارس افزود: نتایج این ارزیابیها، مبنای تشخیص رسیدن میگوها به حداقل طول مجاز (۱۲ سانتیمتر) خواهد بود و از صید میگوهای نابالغ جلوگیری میکند؛ ضمن اینکه بهرهوری صیادان را افزایش داده و آسیبهای زیستمحیطی ترالکشی را کاهش میدهد.
وی گفت: نتایج نهایی این گشت تحقیقاتی پس از پردازش دادهها، برای تصمیمگیری در مورد زمان رسمی فصل صیدمیگو و همچنین ارزیابی دخایر این گونه ارزشمند و اقتصادی خلیج فارس در اختیار کمیته مدیریت صید و صیادی استان بوشهر قرار خواهد گرفت.
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