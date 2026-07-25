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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۰۲

دومین گشت دریایی ارزیابی ذخایر میگو در آب‌های بوشهر آغاز شد

دومین گشت دریایی ارزیابی ذخایر میگو در آب‌های بوشهر آغاز شد

بوشهر- رئیس پژوهشکده میگوی کشور از آغاز دومین گشت دریایی ارزیابی ذخایر میگوی ببری سبز در آب‌های استان بوشهر از اول مردادماه جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قائدی عصر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای این طرح با همکاری اداره‌کل شیلات و دستگاه‌های مرتبط، اظهار کرد: این گشت تحقیقاتی که ادامه‌ی تحقیقات اولیه است، با هدف تعیین زمان دقیق بر اساس محاسبات علمی برای آغاز فصل صید میگو طراحی شده است.

رئیس پژوهشکده میگوی کشور افزود: این گشت تحقیقاتی که با حضور و سرپرستی دکتر مصطفی قلی پور دامپزشک متخصص بهداشت و بیماری های ابزیان از محققان پژوهشکده میگوی کشور در حال انجام است.

وی گفت: در اجرای این طرح محققان با تورکشی و نمونه‌برداری در ایستگاه‌هایی در خلیج فارس با مختصات جغرافیایی مشخص، شاخص‌هایی مانند فراوانی، پراکنش، ساختار طولی‑وزنی، بلوغ جنسی و CPUE را بررسی و تحلیل می‌ کنند..

وی با تأکید بر ارزش اقتصادی و زیستی میگوی ببری سبز خلیج فارس افزود: نتایج این ارزیابی‌ها، مبنای تشخیص رسیدن میگوها به حداقل طول مجاز (۱۲ سانتیمتر) خواهد بود و از صید میگوهای نابالغ جلوگیری می‌کند؛ ضمن اینکه بهره‌وری صیادان را افزایش داده و آسیب‌های زیست‌محیطی ترال‌کشی را کاهش می‌دهد.

وی گفت: نتایج نهایی این گشت تحقیقاتی پس از پردازش داده‌ها، برای تصمیم‌گیری در مورد زمان رسمی فصل صیدمیگو و همچنین ارزیابی دخایر این گونه ارزشمند و اقتصادی خلیج فارس در اختیار کمیته مدیریت صید و صیادی استان بوشهر قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 6898947

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