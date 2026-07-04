به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن طاهری، اظهار کرد: جمعه دوازدهم تیرماه ۱۴۰۵، خبری مبنی‌بر گرفتار شدن چند نفر در ارتفاعات روستای سرپیر دریافت شد.

وی تصریح کرد: بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات گدار کبک با یک دستگاه خودروی نجات و چهار نیروی عملیاتی به محل حادثه اعزام شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر چهارمحال و بختیاری افزود: نجاتگران هلال‌احمر پس از جست‌وجو در ارتفاعات، به چهار فرد گرفتار شده دسترسی پیدا کردند.

طاهری عنوان داشت: در این حادثه یک نفر به دلیل ضعف، بی‌حالی و افت فشار خون دچار مصدومیت شده بود که پس از انجام اقدامات پیش‌بیمارستانی شامل کنترل علائم حیاتی، رگ‌گیری و تزریق سرم، وضعیت وی بهبود یافت.

وی ادامه داد: این مصدوم توسط نیروهای عملیاتی هلال‌احمر به روستای سرپیر انتقال داده شد و برای ادامه روند درمان به عوامل اورژانس تحویل شد.