خورشیدی: شهادت رهبر انقلاب موجب انسجام دوباره امت اسلامی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی خورشیدی شامگاه پنجشنبه در اجتماع حماسی مردم دیار گروس در میدان آیت‌الله فاضل گروسی، اظهار کرد: کسانی که مرگ را پلی برای رسیدن به حیات جاودانه می‌دانند، درک عمیق‌تری از حقیقت زندگی دارند و شهیدان تنها در آخرت زنده نیستند، بلکه آثار و برکات حضور آنان پس از شهادت نیز در جامعه جاری است.

وی افزود: انسان تا زمانی که در قید حیات است می‌تواند در جامعه اثرگذار باشد، اما شهدا پس از شهادت نیز منشأ تحول و بیداری هستند و تأثیر آنان محدود به دوران زندگی دنیوی نیست.

امام جمعه بیجار با اشاره به تشییع باشکوه رهبر شهید انقلاب اسلامی، گفت: حضور میلیون‌ها نفر در مراسم تشییع در تهران، قم، مشهد و دیگر شهرها نشان داد که شخصیت و مکتب رهبر شهید پس از شهادت نیز الهام‌بخش ملت‌های آزاده است و دامنه تأثیرگذاری ایشان بیش از گذشته گسترش یافته است.

خورشیدی ادامه داد: قرآن کریم وعده داده است که خداوند محبت مؤمنان صالح را در دل مردم قرار می‌دهد و امروز محبت رهبر شهید انقلاب در میان امت اسلامی بیش از گذشته جلوه‌گر شده است.

وی با بیان اینکه شهادت، آغاز حیات جاودانه انسان‌های الهی است، تصریح کرد: همان‌گونه که قیام عاشورا پس از شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) ماندگار شد، شهادت رهبر شهید انقلاب نیز موجب احیای دوباره آرمان‌های اسلام و انقلاب و تقویت پیوندهای عاطفی و اعتقادی مردم با این ارزش‌ها شده است.

امام جمعه بیجار با تأکید بر اینکه شهادت، مایه حیات امت اسلامی است، اظهار کرد: مؤمنان اگرچه در فراق شهیدان اندوهگین هستند، اما هیچ‌گاه امید خود را از دست نمی‌دهند، زیرا ایمان، مجاهدت و وفاداری به عهد الهی، انسان را به مقام رفیع شهادت می‌رساند.

خورشیدی خاطرنشان کرد: رهبر شهید انقلاب تا آخرین لحظه عمر با اخلاص، استقامت و اقتدار بر عهد خود با خدا، انقلاب و مردم پایبند ماند و سرانجام به آرزوی دیرینه خود یعنی شهادت نائل شد.

وی در پایان با اشاره به تداوم مسیر انقلاب اسلامی گفت: امروز پرچم هدایت امت اسلامی در دست رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای است و همه وظیفه داریم با وفاداری به ولایت، حمایت از نیروهای مسلح و حفظ وحدت و انسجام ملی، راه شهیدان را با قدرت ادامه دهیم.