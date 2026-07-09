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۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۶

خورشیدی: شهادت رهبر انقلاب موجب انسجام دوباره امت اسلامی شد

خورشیدی: شهادت رهبر انقلاب موجب انسجام دوباره امت اسلامی شد

بیجار- امام جمعه بیجار گفت: رهبر شهید انقلاب اسلامی با شهادت خود، ظرفیت‌های نهفته امت اسلامی را احیا کرد و پیوند عاطفی و اعتقادی ملت با آرمان‌های انقلاب را استحکام بخشید.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی خورشیدی شامگاه پنجشنبه در اجتماع حماسی مردم دیار گروس در میدان آیت‌الله فاضل گروسی، اظهار کرد: کسانی که مرگ را پلی برای رسیدن به حیات جاودانه می‌دانند، درک عمیق‌تری از حقیقت زندگی دارند و شهیدان تنها در آخرت زنده نیستند، بلکه آثار و برکات حضور آنان پس از شهادت نیز در جامعه جاری است.

وی افزود: انسان تا زمانی که در قید حیات است می‌تواند در جامعه اثرگذار باشد، اما شهدا پس از شهادت نیز منشأ تحول و بیداری هستند و تأثیر آنان محدود به دوران زندگی دنیوی نیست.

امام جمعه بیجار با اشاره به تشییع باشکوه رهبر شهید انقلاب اسلامی، گفت: حضور میلیون‌ها نفر در مراسم تشییع در تهران، قم، مشهد و دیگر شهرها نشان داد که شخصیت و مکتب رهبر شهید پس از شهادت نیز الهام‌بخش ملت‌های آزاده است و دامنه تأثیرگذاری ایشان بیش از گذشته گسترش یافته است.

خورشیدی ادامه داد: قرآن کریم وعده داده است که خداوند محبت مؤمنان صالح را در دل مردم قرار می‌دهد و امروز محبت رهبر شهید انقلاب در میان امت اسلامی بیش از گذشته جلوه‌گر شده است.

وی با بیان اینکه شهادت، آغاز حیات جاودانه انسان‌های الهی است، تصریح کرد: همان‌گونه که قیام عاشورا پس از شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) ماندگار شد، شهادت رهبر شهید انقلاب نیز موجب احیای دوباره آرمان‌های اسلام و انقلاب و تقویت پیوندهای عاطفی و اعتقادی مردم با این ارزش‌ها شده است.

امام جمعه بیجار با تأکید بر اینکه شهادت، مایه حیات امت اسلامی است، اظهار کرد: مؤمنان اگرچه در فراق شهیدان اندوهگین هستند، اما هیچ‌گاه امید خود را از دست نمی‌دهند، زیرا ایمان، مجاهدت و وفاداری به عهد الهی، انسان را به مقام رفیع شهادت می‌رساند.

خورشیدی خاطرنشان کرد: رهبر شهید انقلاب تا آخرین لحظه عمر با اخلاص، استقامت و اقتدار بر عهد خود با خدا، انقلاب و مردم پایبند ماند و سرانجام به آرزوی دیرینه خود یعنی شهادت نائل شد.

وی در پایان با اشاره به تداوم مسیر انقلاب اسلامی گفت: امروز پرچم هدایت امت اسلامی در دست رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای است و همه وظیفه داریم با وفاداری به ولایت، حمایت از نیروهای مسلح و حفظ وحدت و انسجام ملی، راه شهیدان را با قدرت ادامه دهیم.

کد مطلب 6883650

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