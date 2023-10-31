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۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۷:۵۴

امام جمعه بیجار:

موکول کردن رفع مشکلات مردم به آینده زیبنده نظام اسلامی نیست

موکول کردن رفع مشکلات مردم به آینده زیبنده نظام اسلامی نیست

بیجار_ امام جمعه بیجار با تاکید بر لزوم تسریع در کار مردم گفت: موکول کردن رفع مشکلات مردم به آینده زیبنده نظام اسلامی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی خورشیدی ظهر سه شنبه در ششمین جلسه شورای اداری که در مجتمع فرهنگی نور برگزار شد، اظهار کرد: در دین مبین اسلام همواره سفارش به نظم بوده است و در جلسات هم به نظم در امور فردی و اجتماعی و مسولیتی تاکید شده است.

وی افزود: لازم است این نظم در تمام امورات وجود داشته باشد و ساعات آغاز و پایان جلسات به صورت منظم برگزار شود.

حجت‌الاسلام خورشیدی به اهمیت خدمت به مردم اشاره کرد و بیان داشت: یکی از نعمات خداوند بر ما این است که بتوانیم نیاز مردم را برطرف کنیم و در راستای رفع مشکلات مردم قدم برداریم چرا که این یک نعمت بزرگی است که شامل حال ما شده است.

وی ادامه داد: لازم است همواره کار مردم را سریع انجام دهیم و انجام امورات را به بعد موکول نکنیم چرا که این امر زیبنده انقلاب نیست و باید قدر نعمت خدمت به مردم را بدانیم.

امام جمعه بیجار تاکید کرد: اگر دید ما به مسؤلیت امانت باشد باید خدمتگزار باشیم اما اگر غیر این باشد در قیامت باید پاسخگو باشیم و خوشبختانه در شهرستان نیرو و مدیران خادم و خدمتگزار بسیاری را داریم.

وی به اهمیت رفع مشکلات شهرستان بیجار اشاره کرد و گفت: لازم است مسئولان با مدیران استانی ارتباط بیشتری داشته باشند تا بتوانیم در راستای رفع مشکلات مردم گام برداریم.

امام جمعه بیجار تصریح کرد: شهرستان بیجار شهدای بزرگی مانند شهید بایندر را دارد که با شهامت در برابر دشمنان ایستاد و از ایران اسلامی دفاع کرد همچنین امیر نظام گروسی هم از دیگر مفاخر بزرگ این شهرستان است که برای خدمت به مردم گام‌های بزرگی برداشت و الان هم ما وظیفه داریم خدمت صادقانه و مخلصانه به مردم داشته باشیم.

کد مطلب 5926617

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