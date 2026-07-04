احتمال شنیدن صدای انفجار مربوط به امحای مهمات جنگ رمضان در جنوب اصفهان

منصور شیشهفروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از صبح امروز تا بعدازظهر، تیمهای فنی و تخصصی اقدام به انجام انفجارهای کنترلشده بهمنظور انهدام و امحای مهمات عملنکرده جنگ رمضان در محدوده ارتفاعات صفه، مناطق جنوبی شهر اصفهان و محدوده شهر بهارستان کردهاند.
وی با اشاره به اینکه این اقدامات در قالب مانورها و عملیاتهای پاکسازی ایمن و دورهای انجام میشود، افزود: این عملیاتها توسط نیروهای تخصصی و با رعایت کامل پروتکلهای ایمنی در حال اجراست.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان تاکید کرد: صداهای انفجاری که طی روز جاری در این مناطق به گوش رسیده، کاملاً تحت کنترل بوده و به دلیل ماهیت فنی عملیات است؛ لذا از شهروندان تقاضا داریم هیچگونه نگرانی در این خصوص نداشته باشند.
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