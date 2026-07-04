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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۹:۳۵

احتمال شنیدن صدای انفجار مربوط به امحای مهمات جنگ رمضان در جنوب اصفهان

احتمال شنیدن صدای انفجار مربوط به امحای مهمات جنگ رمضان در جنوب اصفهان

اصفهان- مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از انجام عملیات انفجار کنترل‌شده جهت امحای مهمات عمل‌نکرده باقی‌مانده از عملیات رمضان در جنوب اصفهان خبر داد.

منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از صبح امروز تا بعدازظهر، تیم‌های فنی و تخصصی اقدام به انجام انفجارهای کنترل‌شده به‌منظور انهدام و امحای مهمات عمل‌نکرده جنگ رمضان در محدوده ارتفاعات صفه، مناطق جنوبی شهر اصفهان و محدوده شهر بهارستان کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه این اقدامات در قالب مانورها و عملیات‌های پاک‌سازی ایمن و دوره‌ای انجام می‌شود، افزود: این عملیات‌ها توسط نیروهای تخصصی و با رعایت کامل پروتکل‌های ایمنی در حال اجراست.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان تاکید کرد: صداهای انفجاری که طی روز جاری در این مناطق به گوش رسیده، کاملاً تحت کنترل بوده و به دلیل ماهیت فنی عملیات است؛ لذا از شهروندان تقاضا داریم هیچ‌گونه نگرانی در این خصوص نداشته باشند.

کد مطلب 6878801

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