به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، غروب ۱۳ تیر در یک رویداد، ۲ اثر هنری توسط سه نقاش از استانهای اصفهان، قم و بوشهر خلق میشود.
طبق برنامهریزی مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری، قرار است در هفتمین رویداد هنری «نقش میان میدان»، امیر تدین از اصفهان و سیدعلی قافلهباشی از قم به اجرای تابلویی بزرگ با ابعاد ۲ متر در ۶ متر به موضوع عروج رهبر شهید بپردازند.
همچنین علی بحرینی از بوشهر اثر دیگری با همین مضمون خلق میکند.
آثار این رویداد از بعدازظهر ۱۳ تیر تا بعدازظهر ۱۴ تیر با تکنیک اکریلیک روی بوم اجرا و در حوزه هنری رونمایی میشوند.
مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری از اهالی هنر برای مشارکت و همکاری در خلق این آثار دعوت میکند.
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