ادای احترام هنرمندان تجسمی به شهدای میناب و شهدای ناو دنا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای تجسمی، پنجمین شب آیین «خیمه هنر» همزمان با ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، با حضور هنرمندان، اهالی فرهنگ و هنر و علاقه‌مندان در محوطه مجموعه تئاتر شهر برگزار شد.

در این برنامه، اهالی هنرهای تجسمی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای میناب و شهدای ناو دنا، به مقام شامخ این شهیدان ادای احترام کردند. در بخشی از مراسم، تصاویر کودکان شهید میناب و نیز تصاویر شهدای ناو دنا به نمایش درآمد و حاضران با ادای احترام، یاد و خاطره این شهیدان را گرامی داشتند.

همزمان با این بخش، فعالیت هنرهای تجسمی نیز در «خیمه هنر» ادامه پیدا کرد و هنرمندان نقاش با خلق زنده آثار عاشورایی در برابر دیدگان مخاطبان، جلوه‌ای از پیوند هنرهای تجسمی با مفاهیم آئینی و فرهنگ سوگواری حسینی را به نمایش گذاشتند. هنرمندان حاضر با الهام از واقعه کربلا، مفاهیمی چون ایثار، آزادگی، مقاومت و سوگ عاشورا را در قالب آثار تجسمی روایت کردند و روند شکل‌گیری این آثار با استقبال و همراهی مخاطبان همراه شد.

آثار خلق‌شده هنرمندان در جریان این رویداد، در محل برگزاری آیین «خیمه هنر» در معرض دید علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.

آئین «خیمه هنر» با هم‌افزایی مجموعه‌های زیرمجموعه معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از ۷ تا ۱۶ تیر، هر روز در محوطه مجموعه تئاتر شهر برگزار می‌شود.

بخش هنرهای تجسمی این رویداد نیز با دعوت از هنرمندان نقاش برای خلق آثار زنده با مضامین عاشورایی، در روزهای آینده به فعالیت خود ادامه خواهد داد و تلاش دارد ضمن ایجاد ارتباط مستقیم میان هنرمند و مخاطب، ظرفیت‌های هنرهای تجسمی را در روایت مفاهیم دینی، آئینی و فرهنگ عاشورا به نمایش بگذارد.