به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، آئین رونمایی از همنگاره «وقت بوییدن گل» که به همت مردم تهران و با موضوع «رهبر شهید ایران» در روزهای ۱۰ و ۱۱ تیر در مقابل سینما بهمن تهران خلق شده بود، با حضور خانوادههای معظم شهدا، محمدمهدی دادمان رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی، محمدصادق کوچکزاده معاون هنری حوزه هنری، منوچهر قلمچی خالق اثر، مدیران فرهنگی و جمعی از مردم در مقابل سینما سپیده تهران برگزار شد.
در ابتدای این آئین رونمایی، احمد بابایی شاعر انقلابی برای حاضران در مراسم به یاد رهبر شهیدمان شعرخوانی کرد و محمد حسین زارعی از اهالی رسانه خاطرات خود را از دیدار با رهبر شهید بازگو کرد.
سپس بزرگترین همنگاره ایران با عنوان «وقت بوییدن گل» در مقابل سینما سپیده رونمایی شد.
در این مراسم که اجرای آن را سیدکمال هاشمزاده برعهده داشت، منوچهر قلمچی عکاس پیشکسوت که این همنگاره از عکسهای ثبت شده توسط وی خلق شده است، گفت: در دهه شصت به عنوان عکاس روزنامه اطلاعات همراه مقام معظم رهبری که در آن زمان رئیس جمهور بودند برای سرکشی به پروژههای جهاد سازندگی به بوئین زهرا رفتیم. در همان زمان بود یکی از اهالی به رهبر شهید دسته گلی داد و زمانی که ایشان در حالت بوییدن گل بودند این عکس را گرفتم.
وی ادامه داد: تا صبح امروز از این اتفاق هنری خبری نداشتم و وقتی من را برای آئین رونمایی دعوت کردند، شوکه شدم. با دیدن عکسی که گرفتم روی دیوار سینما سپیده ذوق کردم و با اینکه از شهادت رهبرمان غصه دارم با این حال خوشحالم که توانستهام لحظهای زیبا را از رهبر عزیزمان ثبت کنم.
همنگاره «وقت بوییدن گل» یکی از بزرگترین همنگارههای جهان به شمار میرود و برای دومین بار با مشارکت مجموعههای مردمنهاد در این ابعاد اجرا شده است. این اثر، تصویری دیدهنشده از رهبر شهید را به نمایش میگذارد و به عنوان هدیهای جمعی از سوی مردم تهران، پیش از آخرین وداع با ایشان، آماده و رونمایی شد.
سرانجام و در پایان این مراسم، پس از قدردانی از منوچهر قلمچی، از همنگاره «وقت بوییدن گل» که از ۲۴۰ بوم نقاشی در ابعاد ۶۰ در ۸۰ سانتیمتر تشکیل شده و در قالب یک سازه فلزی بر دیوار سینما سپیده نصب شده بود، رونمایی شد.
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