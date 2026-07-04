رشد ۱۷ درصدی صادرات از مرز مهران به عراق

سهراب کمری در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح عملکرد گمرکات استان در سه‌ماهه نخست سال جاری از رشد قابل توجه شاخص‌های صادرات، درآمدهای گمرکی و ترانزیت کالا خبر داد.

وی اظهار کرد: در این مدت ۶۰۹ هزار تن کالا از طریق گمرکات استان ایلام صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۷ درصد افزایش داشته است. ارزش این میزان صادرات ۲۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار می باشد.

کمری افزود: مهم‌ترین کالاهای صادراتی از این مرز شامل محصولات کشاورزی، کاشی و سرامیک، ظروف پلاستیکی و یک‌بار مصرف، شیشه، میلگرد، ماهی زنده، کلینکر، سنگ‌آهن، لوله‌های «پی‌وی‌سی» و سنگ‌های ساختمانی بوده است

وی با اشاره به درآمدهای گمرکی استان گفت: درآمد گمرک ایلام در سه‌ماهه نخست امسال به ۴۸۵ میلیارد ریال رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۰ درصد رشد داشته است.

مدیرکل گمرک استان ایلام همچنین از افزایش چشمگیر ترانزیت کالا خبر داد و گفت: در این مدت ۳۱ هزار و ۹۶۷ تن کالا از گمرک مرزی مهران ترانزیت شده که نسبت به سال گذشته ۵۴ درصد افزایش داشته است. همچنین تعداد کامیون‌های ترانزیتی عبوری با ثبت ۵ هزار و ۹۹۱ دستگاه، رشد ۴۷۶ درصدی را تجربه کرده است.

کمری در ادامه با اشاره به تعداد اظهارنامه‌های صادراتی گفت: طی این مدت ۲ هزار و ۳۷۶ فقره اظهارنامه صادراتی در گمرکات استان ثبت شده است.

مدیرکل گمرک استان ایلام در ادامه به اقدامات مقابله با قاچاق کالا اشاره کرد و افزود: در سه‌ماهه نخست امسال ۱۸ پرونده قاچاق کالا در گمرکات استان تشکیل شده که از نظر ارزش ریالی این پرونده‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۸ درصد افزایش یافته است.