به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، مجموعه نمایشهای تلویزیونی «دیدن روی ماه» که بر اساس روایتهای واقعی و مستند از حیات امام شهید تولید شده است در ایام تشییع و بدرقه آقای شهید ایران از سیمای ملی پخش میشود.
«دیدن روی ماه» که تولید مرکز هنرهای نمایشی سوره با مشارکت سیمای جمهوری اسلامی ایران است، با محوریت روایتهای انسانی و اجتماعی، در بخشهایی کوتاه، لحظههایی ماندگار از زندگی روزمره، خاطرات و مواجهههای انسانی مستقیم و غیرمستقیم با رهبر شهید انقلاب را به تصویر میکشد.
مجموعه نمایشی«دیدن روی ماه» از ۱۳ تا ۱۸ تیر، از شبکه یک سیما پخش میشود.
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