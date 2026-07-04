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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۹

«دیدن روی ماه»، مهمان مخاطبان تلویزیون می‌شود 

«دیدن روی ماه»، مهمان مخاطبان تلویزیون می‌شود 

مجموعه نمایش‌های تلویزیونی «دیدن روی ماه» در روزهای تشییع و بدرقه آقای شهید ایران از قاب شبکه یک سیما پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، مجموعه نمایش‌های تلویزیونی «دیدن روی ماه» که بر اساس روایت‌های واقعی و مستند از حیات امام شهید تولید شده است در ایام تشییع و بدرقه آقای شهید ایران از سیمای ملی پخش می‌شود.

«دیدن روی ماه» که تولید مرکز هنرهای نمایشی سوره با مشارکت سیمای جمهوری اسلامی ایران است، با محوریت روایت‌های انسانی و اجتماعی، در بخش‌هایی کوتاه، لحظه‌هایی ماندگار از زندگی روزمره، خاطرات و مواجهه‌های انسانی مستقیم و غیرمستقیم با رهبر شهید انقلاب را به تصویر می‌کشد.

مجموعه نمایشی«دیدن روی ماه» از ۱۳ تا ۱۸ تیر، از شبکه یک سیما پخش می‌شود.

کد مطلب 6878974

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