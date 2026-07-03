پویش «ماجرای ما» همزمان با بدرقه رهبر شهید در شبکه امید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه، همزمان با برگزاری آئینهای وداع و بدرقه «قائد شهید»، شبکه امید پویش «ماجرای ما» را برگزار می کند که در کنار تصاویر و گزارشهای رسمی، روایت نوجوانان نیز بهعنوان بخشی از حافظه ماندگار این روز ثبت و حفظ شود؛ روایتهایی که از دل تجربه، مشاهده و حضور در متن ماجرا شکل میگیرند.
در این پویش، نوجوانان میتوانند روایت خود را در قالبهای مختلفی از جمله ویدئو و ولاگ، عکس و گزارش تصویری، روایت صوتی، متن و دستنوشته تولید و ارسال کنند.
برای همراهی نوجوانان، مجموعهای از آموزشهای رایگان روایتنویسی و تولید محتوا، ایدههای عملی و … نیز در نظر گرفته شده است تا شرکتکنندگان بتوانند پیش از حضور در مراسم، مهارتهای لازم برای ثبت روایتهای اثرگذار را فرا بگیرند.
آثار برگزیده این پویش از آنتن شبکه امید و سکوهای رسانهای مرتبط منتشر خواهد شد و بخشی از روایت مردمی این روز تاریخی را شکل خواهد داد.
نوجوانان علاقهمند می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال آثار به پویش «ماجرای ما» بپیوندند.
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