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۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۷

پخش مجموعه نمایش‌های «دیدار ماه» در تلویزیون

پخش مجموعه نمایش‌های «دیدار ماه» در تلویزیون

مجموعه نمایش‌های تلویزیونی «دیدار ماه» در روزهای تشییع و بدرقه آقای شهید ایران از قاب شبکه یک سیما پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری، مجموعه نمایش‌های تلویزیونی «دیدار ماه» که بر اساس روایت‌های واقعی و مستند از حیات امام شهید تولید شده در ایام تشییع و بدرقه آقای شهید ایران از سیمای ملی پخش می‌شود.

«دیدار ماه» که تولید مرکز هنرهای نمایشی سوره با مشارکت سیمای جمهوری اسلامی ایران است، با محوریت روایت‌های انسانی و اجتماعی، در بخش‌هایی کوتاه، لحظه‌هایی ماندگار از زندگی روزمره، خاطرات و مواجهه‌های انسانی مستقیم و غیرمستقیم با رهبر شهید انقلاب را به تصویر می‌کشد.

مجموعه نمایشی«دیدار ماه» از ۱۳ تا ۱۸ تیر، هرشب ساعت ۲۲ از شبکه یک سیما و در ساعت‌های دیگر، به صورت میان برنامه از شبکه‌های مختلف سیما پخش خواهد شد.

کد مطلب 6878041
عطیه موذن

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