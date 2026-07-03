به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری، مجموعه نمایش‌های تلویزیونی «دیدار ماه» که بر اساس روایت‌های واقعی و مستند از حیات امام شهید تولید شده در ایام تشییع و بدرقه آقای شهید ایران از سیمای ملی پخش می‌شود.

«دیدار ماه» که تولید مرکز هنرهای نمایشی سوره با مشارکت سیمای جمهوری اسلامی ایران است، با محوریت روایت‌های انسانی و اجتماعی، در بخش‌هایی کوتاه، لحظه‌هایی ماندگار از زندگی روزمره، خاطرات و مواجهه‌های انسانی مستقیم و غیرمستقیم با رهبر شهید انقلاب را به تصویر می‌کشد.

مجموعه نمایشی«دیدار ماه» از ۱۳ تا ۱۸ تیر، هرشب ساعت ۲۲ از شبکه یک سیما و در ساعت‌های دیگر، به صورت میان برنامه از شبکه‌های مختلف سیما پخش خواهد شد.