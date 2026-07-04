به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با برگزاری آیینهای وداع و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب، رسانه ملی نیز با تدارک ویژهبرنامههای مختلف، تلاش دارد روایتی جامع و لحظهبهلحظه از این رویداد مهم را به مخاطبان ارائه کند. در این میان، برنامه «پرچمدار» شبکه افق با پخش زنده از ساعات ابتدایی صبح تا ساعت ۲۲، علاوه بر پوشش آخرین اخبار و اطلاعرسانیهای مرتبط، روایتگر حضور پرشور مردم، جلوههای همبستگی اجتماعی، میزبانی از زائران و گفتگو با فعالان و کنشگران حوزه انقلاب اسلامی خواهد بود.
برنامه «پرچمدار» از جمله این برنامه هاست که به تهیه کنندگی سید محمدرضا نعمتی تولید شده و اجرای آن را علی انوری و حمید کثیری بر عهده دارند.
نعمتی در ابتدا درباره انتخاب نام «پرچمدار» برای برنامه به خبرنگار مهر بیان کرد: ما در اتاق فکر برنامه، همواره این گزاره را تکرار میکنیم که نام قهرمان در برنامه ما «پرچمدار» است. هدف ما بررسی جنبههای اجتماعی رفتار قهرمانانه مردم ایران بود و بر همین اساس، در هر قسمت میزبان یکی از همین افراد بودیم.
وی ادامه داد: با توجه به ایام تشییع رهبر انقلاب، با صلاحدید مدیران و تصمیم تیم برنامهساز مبنی بر اینکه باید به «بزرگپرچمدار ایران اسلامی» توجهی ویژه شود، احساس کردیم که باید نقشی متناسب با این فضا ایفا کنیم. از این رو، ویژهبرنامه «پرچمدار» با محوریت «امت صاحبعزا» طراحی شد که سه مأموریت اصلی را برای خود تعریف کرد: اطلاعرسانی، آموزش و آگاهیبخشی و تبیین ارتباط مردم با امامِ شهید.
نعمتی تصریح کرد: ما در بخشهای مختلفی در طول روز روی آنتن میرویم و در حوزه اطلاعرسانی و آموزش، میزبان مسئولان مختلف هستیم. در بخش پایانیِ هر شب نیز به سراغ افرادی میرویم که میتوانند درباره رابطه عمیق میان امام و امت صحبت کنند.
تهیهکننده «پرچمدار» با اشاره به اینکه این بسته رسانهای با توجه به نیازسنجی مخاطب طراحی شده است، عنوان کرد: طبیعتاً کسانی که صرفاً به دنبال اخبار هستند، بخشهای رسمی خبری تلویزیون را دنبال میکنند اما جایگاهی که ما برای خود قائل شدیم این بود که مخاطب ما، خود را عزادار و دلسوخته رهبر شهید میداند.
وی افزود: در شرایطی که به مراسم تشییع نزدیک میشویم، مخاطب نیاز دارد که با همدلی و درگیری عاطفی بالا، در جریان اخبار و اطلاعات قرار گیرد. در این قالببندی، او هم آگاهی و اخبار لازم را دریافت میکند و هم برنامهای با جذابیت و کشش بصری و فرمی بالا به تماشا مینشیند.
نعمتی درباره ماهیت خبری برنامه نیز بیان کرد: نمیتوان گفت این برنامه صرفاً ماهیت خبری دارد؛ بلکه «خبر» تنها بخشی از بسته طراحیشده ما برای مخاطب است. به ویژه که مخاطبان این برنامه تمامی افرادی هستند که میخواهند بهطور فعالانه در جبهههای مختلف کشور نقشآفرینی کنند. در ویژهبرنامه تشییع، تلاش کردیم به افرادی که میتوانند در تهران و سایر شهرها نقشی ایفا کنند و کمکی برسانند، توجه ویژهتری داشته باشیم.
تهیهکننده «پرچمدار» با اشاره به تعامل با مخاطب اظهار کرد: ابزاری که تاکنون مورد استفاده قرار گرفته، سیستم پیامک آنی (در لحظه) است که پیامها روی صفحه نمایش داده میشوند و خوشبختانه با استقبال بالایی از سوی مخاطبان مواجه شده است. علاوه بر این، سامانهای طراحی کردهایم که مردم میتوانند «پرچمداران محله» خود را به ما معرفی کنند تا ما از حضور همین افراد بهعنوان سوژههای اصلی در برنامه استفاده کنیم.
نعمتی در پایان از بازخوردها به این برنامه گفت: خوشبختانه بازخوردهای بسیار ارزشمندی دریافت کردهایم. یک نمونه جالب و عینی این بود که در برنامههای اخیر، حجم بالایی از پیامکها به وضعیت امتحانات نهایی که با مراسم تشییع تداخل داشت اختصاص یافت، این موضوع برای تیم ما نشانهای آشکار بود از اینکه مردم، این برنامه را محفلی دلسوز و بستری مناسب برای پیگیری دغدغههای واقعی خود میدانند.
تاکنون بیش از ۱۶ قسمت از برنامه پخش شده است و فصل اول برنامه «پرچمدار» در مجموع ۳۰ قسمت خواهد بود.
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