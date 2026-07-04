به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد رستمی ظهر شنبه در مراسم رژه گشت های راهداری استان بوشهر گفت: همزمان با افزایش تردد و اعزام زائران به مراسم تشییع قائد شهید امت، گشت‌های راهداری در محورهای مواصلاتی استان در آماده‌باش کامل قرار گرفتند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر افزود: گشت‌های راهداری در قالب ۲۳ تیم در محور کریدوری و شریانی به‌صورت مستمر مستقر هستند و خدمات ایمنی و ترافیکی را به کاربران جاده‌ای ارائه می‌دهند.

وی ادامه داد: تیم های راهداری ضمن آماده‌باش کامل برای رسیدگی سریع به حوادث جاده‌ای، نسبت به تعمیر و مرمت علائم آسیب‌دیده، خط‌کشی محورهای شریانی، شانه‌سازی، بوته‌زنی و تسطیح حریم راه‌ها اقدام می‌کنند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر یادآور شد: همچنین ۱۷ راهدارخانه استان نیز به‌صورت شبانه‌روزی آماده عملیات های راهداری و خدمت‌رسانی به مسافران و زائران هستند.

رستمی گفت: این اقدامات در راستای ارتقای ایمنی تردد، تسهیل عبور و مرور و ارائه خدمات مطلوب در ایام اوج ترافیک اجرا می شود.

وی تصریح کرد: جهت اطلاع از وضعیت تردد، ترافیک و بهره‌گیری از خدمات اطلاع‌رسانی جاده ای، سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌ها به صورت برخط یا تلفنی در اختیار زائران و مسافران است.