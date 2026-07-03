به گزارش خبرنگار مهر ، اسداله جلال‌زاده عصر جمعه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: خراسان جنوبی به دلیل قرار گرفتن در مسیر تردد زائران هشت استان کشور به مقصد مشهد مقدس، در این ایام میزبان حجم قابل توجهی از مسافران خواهد بود و به همین منظور همه ظرفیت‌های راهداری استان برای خدمت‌رسانی به زائران به کار گرفته شده است.

وی افزود: راهدارخانه‌ها، اکیپ‌های راهداری، گشت‌های راهداری، سامانه‌های نظارت تصویری و مرکز مدیریت راه‌های استان در آماده‌باش کامل قرار دارند و پایش مستمر محورهای مواصلاتی منتهی به مشهد مقدس با هدف تأمین ایمنی تردد و ارائه خدمات مطلوب به مسافران به صورت شبانه‌روزی انجام می‌شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی با اشاره به آمادگی ۲۳ مجتمع خدماتی ـ رفاهی بین‌راهی استان گفت: این مجتمع‌ها در محورهای اصلی استان با فراهم کردن امکاناتی از جمله نمازخانه، سرویس‌های بهداشتی، جایگاه سوخت، خدمات رفاهی و استراحتگاه، آماده خدمت‌رسانی به زائران هستند و نقش مهمی در کاهش خستگی رانندگان و افزایش ایمنی سفرها ایفا می‌کنند.

جلال‌زاده ادامه داد: به منظور ارائه خدمات مناسب به زائران، نظارت مستمر بر عملکرد مجتمع‌های خدماتی ـ رفاهی بین‌راهی با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط در دستور کار قرار گرفته و نحوه خدمات‌رسانی، رعایت الزامات بهداشتی، تأمین امکانات و پاسخگویی مناسب به مسافران به طور مستمر رصد می‌شود.

وی با اشاره به پیش‌بینی افزایش تردد در محورهای استان بیان کرد: زائران استان‌های هرمزگان، بوشهر، فارس، یزد، کرمان، سیستان و بلوچستان و اصفهان برای عزیمت به مشهد مقدس از محورهای خراسان جنوبی عبور می‌کنند و همچنین بخشی از زائران کشورهای همسایه شرقی نیز از این مسیرها تردد خواهند داشت، از این رو راهداری استان با همه امکانات و نیروهای عملیاتی در آماده‌باش کامل قرار دارد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی از رانندگان خواست با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، مدیریت زمان سفر و استراحت کافی در مجتمع‌های خدماتی ـ رفاهی بین‌راهی، سفری ایمن و بدون حادثه را برای خود و دیگر کاربران جاده‌ای رقم بزنند.