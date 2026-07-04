به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی شهاب‌الدین ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی سرخه، اظهار کرد: در پی وقوع سه فقره سرقت به عنف گوشواره از کودکان در بافت قدیمی شهرستان سرخه، رسیدگی ویژه به این پرونده در دستور کار پلیس آگاهی استان و شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، دریافتند زنی ۴۷ ساله با مراجعه به درِ منازل و وعده دادن غذای نذری، کودکان را به مکانی خلوت کشانده و سپس گوشواره‌های آنان را سرقت می‌کرد.

فرمانده انتظامی سرخه با اشاره به دستگیری متهم و کشف گوشواره‌های سرقتی، یادآور شد: متهم در تحقیقات اولیه انگیزه خود را تأمین هزینه داروهایش عنوان کرده است.

شهاب‌الدین با بیان اینکه پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شده است، تأکید کرد: پلیس با عاملان سرقت‌های خشن و کسانی که امنیت و آرامش شهروندان را خدشه‌دار می‌کنند، قاطعانه، سریع و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

وی همچنین از بازگرداندن اموال مسروقه به صاحبانشان خبر داد و افزود: گوشواره‌های کشف‌شده با حضور فرماندار سرخه و جمعی از مسئولان انتظامی در محل وقوع سرقت به در اقدامی نمادین دوباره به گوش کودکان انداخته شد.