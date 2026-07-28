به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا علی‌بخشی، پیش از ظهر سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، از دستگیری یک متهم سابقه‌دار سرقت به عنف در شهرستان ورامین خبر داد.

وی که فرمانده انتظامی ورامین است، اظهار کرد: در پی اقدامات اطلاعاتی مأموران کلانتری ۱۱، متهم در منطقه خیرآباد شناسایی و دستگیر شد.

علی‌بخشی افزود: در بازرسی از متهم، مقداری مواد مخدر و تعدادی از اموال مسروقه کشف شد که پس از شناسایی، به مالباختگان تحویل داده شد.

فرمانده انتظامی ورامین با بیان اینکه متهم به پنج فقره سرقت به عنف در معابر و منازل اعتراف کرده است، خاطرنشان کرد: پس از تشکیل پرونده، متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و روانه زندان شد.