فراخوان سوگواره استانی «آن سفر کرده» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود میرزاپور با اشاره به انتشار فراخوان سوگواره استانی «آن سفر کرده» اظهار کرد: این سوگواره با مشارکت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان، ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان و دبیرخانه فرهنگ و هنر روستا و عشایر، برگزار می‌شود.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد خوزستان، افزود: این فراخوان که با هدف تجلیل، بدرقه و سوگواری برای مجاهد بزرگ و رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (ره) طراحی شده است، از تمامی هنرمندان، نویسندگان، شاعران و فعالان رسانه‌ای در سراسر استان خوزستان دعوت به مشارکت می‌کند.

وی با بیان اینکه سوگواره «آن سفر کرده» در چهار بخش تیتر برتر (ویژه رسانه‌ها)، شعر فارسی، شعر اقوام (محلی) و نثر ادبی برگزار می‌شود، اضافه کرد: علاقه‌مندان می‌توانند حداکثر سه اثر خود را تا تاریخ ۲۵ تیرماه از طریق پیام‌رسان‌های ایتا، بله و روبیکا به شماره ۰۹۹۹۹۰۲۵۳۱۹ ارسال نمایند.

میرزاپور، تصریح کرد: این سوگواره استانی با هدف تجلی هنر مذهبی و حماسی و همچنین ایجاد بستری برای بیان احساسات معنوی و رسانه‌ای در راستای جایگاه رهبری، برگزار می‌شود.