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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۱

معاون استاندار بوشهر: آب‌شیرین‌کن «دیر» ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

معاون استاندار بوشهر: آب‌شیرین‌کن «دیر» ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

بوشهر- معاون عمرانی استاندار بوشهر گفت: پروژه آب‌شیرین‌کن شهرستان دیر ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، شاهپور رجائی ظهر شنبه در بازدید از پروژه آب‌شیرین‌کن دیّر با تأکید بر لزوم تکمیل پروژه آب‌شیرین‌کن سه هزار و ۷۵۰ مترمکعبی این شهرستان خاطر نشان کرد: پایداری در تامین آب شرب خصوصا از طریق نمک زدایی آب دریا از جمله اولویت های دولت وفاق ملی در استان است و در همین راستا این پروژه توسط شرکت مپنا به عنوان سرمایه گذار، اجرایی و عملیاتی شده است.

معاون عمرانی استاندار بوشهر با بیان اینکه این پروژه اکنون از پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی برخوردار است، اضافه کرد: تأمین بموقع تسهیلات و اعتبارات مورد نیاز تکنیل پروژه‌های نیمه تمام اولویت‌دار و شاخص در سراسر استان مورد تاکید قرار دارد و امیدوارم به اهداف مورد نظر برسیم.

وی یادآور شد: با تأکید استاندار بوشهر ،معاونت عمرانی استانداری و مدیران کل دستگاه هتی اجرایی و کارگروه نظارت شورای فنی استان به طور منظم و مستمر، از پروژه‌های عمرانی شهرستان‌های ده‌گانه استان بازدید و نسبت به ارزیابی کمی و کیفی روند اجرا و شماسایی مشکلات و چالش‌های پروژه‌ها اقدام و در کارگروه ها و شوراهای تخصصی ذیربط تصمیم‌گیری می‌شود.

سید علیرضا سجادی، فرماندار شهرستان دیّر نیز بیان کرد: با توجه به محدودیت‌های منابع آب شهرستان، تکمیل این پروژه و سایر پروژه‌های حوزه آب در دستور کار قرار دارد.

در جریان این بازدید آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی این طرح قرار گرفت.

کد مطلب 6879120

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