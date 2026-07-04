به گزارش خبرنگار مهر، شاهپور رجائی ظهر شنبه در بازدید از پروژه آبشیرینکن دیّر با تأکید بر لزوم تکمیل پروژه آبشیرینکن سه هزار و ۷۵۰ مترمکعبی این شهرستان خاطر نشان کرد: پایداری در تامین آب شرب خصوصا از طریق نمک زدایی آب دریا از جمله اولویت های دولت وفاق ملی در استان است و در همین راستا این پروژه توسط شرکت مپنا به عنوان سرمایه گذار، اجرایی و عملیاتی شده است.
معاون عمرانی استاندار بوشهر با بیان اینکه این پروژه اکنون از پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی برخوردار است، اضافه کرد: تأمین بموقع تسهیلات و اعتبارات مورد نیاز تکنیل پروژههای نیمه تمام اولویتدار و شاخص در سراسر استان مورد تاکید قرار دارد و امیدوارم به اهداف مورد نظر برسیم.
وی یادآور شد: با تأکید استاندار بوشهر ،معاونت عمرانی استانداری و مدیران کل دستگاه هتی اجرایی و کارگروه نظارت شورای فنی استان به طور منظم و مستمر، از پروژههای عمرانی شهرستانهای دهگانه استان بازدید و نسبت به ارزیابی کمی و کیفی روند اجرا و شماسایی مشکلات و چالشهای پروژهها اقدام و در کارگروه ها و شوراهای تخصصی ذیربط تصمیمگیری میشود.
سید علیرضا سجادی، فرماندار شهرستان دیّر نیز بیان کرد: با توجه به محدودیتهای منابع آب شهرستان، تکمیل این پروژه و سایر پروژههای حوزه آب در دستور کار قرار دارد.
در جریان این بازدید آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی این طرح قرار گرفت.
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