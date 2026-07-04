انهدام یک کیلومتر خط لوله انتقال سوخت قاچاق در سواحل بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رامهر جوذری از شناسایی و انهدام یک کیلومتر خط لوله انتقال سوخت قاچاق که توسط قاچاقچیان به صورت ماهرانه در زیر ماسه‌های ساحل و بستر آب دریا جاسازی شده بود، خبر داد.

وی اظهار کرد: در پی کسب اخبار و اطلاعات مبنی بر فعالیت قاچاقچیان سوخت و جاسازی خطوط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی در سواحل بندرعباس موضوع به صورت ویژه در دستور کار مرزبانان این پایگاه قرار گرفت.

جانشین پایگاه دریابانی بندرعباس، افزود: مرزبانان با بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی و انجام اقدامات تخصصی تیم‌های گشت دریایی و خودرویی را به محل مورد نظر اعزام کردند و پس از ساعت‌ها جست‌وجو و کاوش موفق شدند انشعابات خطوط لوله را که به صورت کاملاً ماهرانه در زیر ماسه‌های ساحل و بستر آب دریا جاسازی شده بود، شناسایی کنند.

سرهنگ جوذری، تصریح کرد: بررسی‌ها نشان داد قاچاقچیان از این خطوط لوله برای انتقال سوخت قاچاق از ساحل به شناورهای متخلف مستقر در دریا استفاده می‌کردند.

وی، خاطرنشان کرد: مرزبانان با هوشیاری و اقدام به موقع ضمن بیرون کشیدن و انهدام این شبکه انتقال یک کیلومتر خط لوله انتقال سوخت قاچاق را کشف و از چرخه فعالیت قاچاقچیان خارج کردند.

جانشین پایگاه دریابانی بندرعباس در پایان با تأکید بر عزم جدی مرزبانان در مقابله با قاچاق سوخت، گفت: مرزبانان با اشراف اطلاعاتی، گشت‌زنی مستمر و رصد شبانه‌روزی نوار ساحلی و مرزی اجازه هیچ‌گونه فعالیت به قاچاقچیان و اخلالگران اقتصادی نخواهند داد.