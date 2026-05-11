کشف خط لوله ۶ کیلومتری انتقال سوخت قاچاق در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رامهر جوذری با اعلام این خبر اظهار داشت: مرزبانان پایگاه دریابانی بندرعباس با استفاده از منابع اطلاعاتی مطلع شدند قاچاقچیان در سواحل به طرز ماهرانه‌ای اقدام به جاسازی چند خط لوله انتقال سوخت قاچاق در زیر ماسه‌های دریا کرده‌اند.

وی بیان کرد: گروه‌های گشت دریایی و خودرویی برای جست‌وجو و انهدام این خطوط لوله به موقعیت اعزام شدند و پس از ساعت‌ها کاوش در محل موفق شدند انشعابات این لوله‌ها را که در زیر ماسه‌های ساحل جاسازی شده بود شناسایی کنند. قاچاقچیان این خطوط لوله را زیر ماسه‌ها و آب دریا جاسازی کرده بودند و از آن طریق، سوخت را از ساحل به دریا و شناورهای متخلف انتقال می‌دادند.

جوذری در خاتمه افزود: مأموران با هوشیاری موفق به بیرون کشیدن و انهدام ۶ هزار متر لوله انتقال سوخت قاچاق شدند.