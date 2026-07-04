دعوت از جامعه ایثارگران ایلام برای حضور در مراسم وداع با رهبر شهید

محمد رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره آمار ۱۱۲ هزار نفری جامعه ایثارگران استان گفت: استان ایلام بالاترین تراکم جامعه ایثارگران کشور نسبت به جمعیت را دارد.
وی بیان کرد: انقلاب اسلامی ایران همواره به پشتوانه خون مطهر شهدا و پایداری ایثارگران و تبعیت محض از ولایتفقیه، در برابر طوفانهای سهمگین دشمنان ایستادگی کرده و پرچم این نهضت را برافراشته نگاه داشته است.
وی بیان کرد: جامعه ایثارگری استان ایلام مطابق گذشته و در بزنگاه های تاریخ، این بار نیز حضوری پرشور در مراسم وداع با رهبر شهید خواهند داشت.
وی گفت: بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره دلاورمردیهای شهدای گرانقدر، از عموم مردم شریف و انقلابی استان، بهویژه خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران گرانقدر دعوت می کند با حضور پرشور و آگاهانه خود در آیین وداع با پیکر مطهر قائد شهید مراسم که به منظور تجدید میثاق با آرمانهای ولایت و ادای احترام به مقام شامخ شهیدان برگزار میگردد، حضور بهم رسانند.
وی عنوان کرد: حضور پرشکوه جامعه ایثارگران در این مراسم، پاسخی قاطع به بدخواهان نظام اسلامی و نمایشی از وحدت، بصیرت و ولایتمداری مردم ایلام در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی خواهد بود.
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