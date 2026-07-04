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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۱۳

دعوت از جامعه ایثارگران ایلام برای حضور در مراسم وداع با رهبر شهید

دعوت از جامعه ایثارگران ایلام برای حضور در مراسم وداع با رهبر شهید

ایلام - مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام از جامعه ایثارگران برای حضور در مراسم وداع با رهبر شهید دعوت کرد.

محمد رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره آمار ۱۱۲ هزار نفری جامعه ایثارگران استان گفت: استان ایلام بالاترین تراکم جامعه ایثارگران کشور نسبت به جمعیت را دارد.

وی بیان کرد: انقلاب اسلامی ایران همواره به پشتوانه خون مطهر شهدا و پایداری ایثارگران و تبعیت محض از ولایت‌فقیه، در برابر طوفان‌های سهمگین دشمنان ایستادگی کرده و پرچم این نهضت را برافراشته نگاه داشته است.

وی بیان کرد: جامعه ایثارگری استان ایلام مطابق گذشته و در بزنگاه های تاریخ، این بار نیز حضوری پرشور در مراسم وداع با رهبر شهید خواهند داشت.

وی گفت: بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام، ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره دلاورمردی‌های شهدای گرانقدر، از عموم مردم شریف و انقلابی استان، به‌ویژه خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران گران‌قدر دعوت می‌ کند با حضور پرشور و آگاهانه خود در آیین وداع با پیکر مطهر قائد شهید مراسم که به منظور تجدید میثاق با آرمان‌های ولایت و ادای احترام به مقام شامخ شهیدان برگزار می‌گردد، حضور بهم رسانند.

وی عنوان کرد: حضور پرشکوه جامعه ایثارگران در این مراسم، پاسخی قاطع به بدخواهان نظام اسلامی و نمایشی از وحدت، بصیرت و ولایت‌مداری مردم ایلام در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی خواهد بود.

کد مطلب 6879294

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