پیمان فلسفی در گفتگو با خبرنگار مهر، از آمادگی کامل شهرستان ری برای میزبانی از زائران مراسم وداع و تشییع رهبر شهید خبر داد و اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی حضور گسترده زائران، ظرفیت‌سازی‌های لازم در حوزه‌های مختلف انجام شده است.

وی که نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی است، افزود: برای تأمین یکی از نیازهای اساسی زائران، ۳۵ واحد نانوایی جدید به ظرفیت شهرستان ری اضافه شده که دو واحد از آن‌ها از امروز در شهرری آغاز به کار کرده‌اند.

فلسفی با اشاره به آمادگی زیرساخت‌های اسکان، تصریح کرد: ورزشگاه‌ها، مدارس، مساجد و اماکن مذهبی برای اسکان زائران آماده شده و هماهنگی‌های لازم در حوزه‌های امنیت، بهداشت، تغذیه و خدمات رفاهی نیز انجام شده است.

وی همچنین از حضور بیش از ۵۰ هیئت خارجی در مراسم وداع خبر داد و گفت: شهرستان ری به‌عنوان یکی از مبادی اصلی ورود زائران به تهران، آماده ارائه خدمات به عزاداران و هیئت‌های خارجی است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در پایان با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی، نهادهای خدمات‌رسان، گروه‌های جهادی و موکب‌های مردمی، بر آمادگی کامل شهرستان ری برای میزبانی از زائران تأکید کرد.