۸ پاتوق توزیع و فروش موادمخدر در اندیمشک تخریب شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید شمس اله موسوی عصر امروز شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در ادامه اجرای طرح های ارتقای امنیت اجتماعی در قالب طرح سراسری آرامش با هدف پاکسازی نقاط آلوده به مواد مخدر، ماموران کلانتری ۱۱ ، ۱۲ و یگان امداد شهرستان پس از شناسایی هست باب منزل مسکونی در کوی بهارستان که تبدیل به محل عرضه، توزیع و فروش انواع موادمخدر صنعتی و سنتی و پاتوقی برای مجرمان و به خصوص فروشندگان موادمخدر شده بود و این موضوع سبب بروز چالش و مشکلاتی برای دیگر ساکنان محل شده، صبح امروز با هماهنگی قضائی اعزام شدند.

وی افزود: ماموران پلیس با حضور در محل نسبت به تخریب و قلع و قمع هشت باب از منازل موصوف اقدام که در این ارتباط سه نفر فروشنده مواد مخدر دستگیر و یک دستگاه موتورسیکلت فاقد پلاک توسط ماموران پلیس توقیف شد .

فرمانده انتظامی شهرستان اندیمشک بیان کرد: مبارزه همه جانبه با توزیع کنندگان و فروشندگان مواد مخدر با قدرت و قاطعیت ادامه دارد.