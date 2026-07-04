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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۱۷

۸ پاتوق توزیع و فروش موادمخدر در اندیمشک تخریب شد

۸ پاتوق توزیع و فروش موادمخدر در اندیمشک تخریب شد

اهواز - فرمانده انتظامی اندیمشک از تخریب هشت باب منزل مسکونی به دلیل فروش مواد مخدر در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید شمس اله موسوی عصر امروز شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در ادامه اجرای طرح های ارتقای امنیت اجتماعی در قالب طرح سراسری آرامش با هدف پاکسازی نقاط آلوده به مواد مخدر، ماموران کلانتری ۱۱ ، ۱۲ و یگان امداد شهرستان پس از شناسایی هست باب منزل مسکونی در کوی بهارستان که تبدیل به محل عرضه، توزیع و فروش انواع موادمخدر صنعتی و سنتی و پاتوقی برای مجرمان و به خصوص فروشندگان موادمخدر شده بود و این موضوع سبب بروز چالش و مشکلاتی برای دیگر ساکنان محل شده، صبح امروز با هماهنگی قضائی اعزام شدند.

وی افزود: ماموران پلیس با حضور در محل نسبت به تخریب و قلع و قمع هشت باب از منازل موصوف اقدام که در این ارتباط سه نفر فروشنده مواد مخدر دستگیر و یک دستگاه موتورسیکلت فاقد پلاک توسط ماموران پلیس توقیف شد .

فرمانده انتظامی شهرستان اندیمشک بیان کرد: مبارزه همه جانبه با توزیع کنندگان و فروشندگان مواد مخدر با قدرت و قاطعیت ادامه دارد.

کد مطلب 6879341

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