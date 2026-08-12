متلاشی کردن۴ پاتوق توزیع و فروش موادمخدر در اندیمشک

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید شمساله موسوی چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در ادامه اجرای طرحهای ارتقای امنیت اجتماعی و در قالب طرح سراسری «آرامش» با هدف پاکسازی نقاط آلوده به موادمخدر، مأموران پلیس مبارزه بامواد مخدر اندیمشک پس از هماهنگی قضائی، شناسایی و برخورد با پاتوقهای عرضه و فروش موادمخدر در کوی بهارستان را در دستور کار قرار دادند.
وی افزود: مأموران پلیس با اقدامات فنی پلیسی موفق به شناسایی چهار باب منزل مسکونی که اقدام به تهیه، توزیع و فروش موادمخدر می کردند شده که پس از هماهنگی مقام قضائی به محلهای مورد نظر اعزام شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان اندیمشک تصریح کرد: مأموران در این عملیات نسبت به متلاشی کردن چهار پاتوق مذکور اقدام کردند که در این رابطه یک نفر از دایرکنندگان پاتوق دستگیر و دو دستگاه موتورسیکلت نیز توقیف شد.
سرهنگ موسوی بیان کرد: مبارزه با سوداگران مرگ و برخورد قاطع با توزیعکنندگان و فروشندگان موادمخدر با جدیت ادامه دارد و پلیس اجازه نخواهد داد این افراد امنیت و آرامش شهروندان را مختل کنند.
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