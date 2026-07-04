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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۲:۳۰

بدرقه کاروان اعزامی مردم شوش به مراسم تشییع قائد شهید

بدرقه کاروان اعزامی مردم شوش به مراسم تشییع قائد شهید

شوش - بدرقه کاروان اعزامی مردم شوش به مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در حرم مطهر دانیال نبی انجام شد.

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کد مطلب 6879576

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