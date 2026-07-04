https://mehrnews.com/x3cvjx ۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۲:۳۰ کد مطلب 6879576 استانها خوزستان استانها خوزستان ۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۲:۳۰ بدرقه کاروان اعزامی مردم شوش به مراسم تشییع قائد شهید شوش - بدرقه کاروان اعزامی مردم شوش به مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در حرم مطهر دانیال نبی انجام شد. دریافت 11 MB کد مطلب 6879576 کپی شد مطالب مرتبط اولویت شورای شهر شوش رسیدگی به آسفالت خیابانها است بدرقه کاروان زائران رشتی مراسم تشییع پیکر رهبر شهید «کاروان شادی» فردا وارد شوش می شود ميراث فرهنگي مانعي براي توسعه فضاي سبز شوش/ پیگیر راه اندازی کارخانه قند هستیم ۹۷ شعبه اخذ رأی در شهرستان شوش دایر میشود برچسبها تشییع رهبر شهید انقلاب آقای شهید ایران شهرستان شوش
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