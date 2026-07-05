بازدید وزیر ارتباطات صربستان از ایرانسل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایرانسل، بوریس براتینا وزیر اطلاعرسانی و مخابرات، دمیر کواچویچ سفیر جمهوری صربستان و هیئت همراه، عصر شنبه ۱۳ تیرماه ۱۴۰۵، همراه با مهندس مرتضی حاجیزینالعابدینی مدیرکل دفتر امور بینالملل و توسعه صادرات وزارت ارتباطات، مهندس حمید خوانساری معاون امور پستی، ارتباطی و فناوریاطلاعات رگولاتوری و جمعی از مدیران وزارت ارتباطات در نشستی با مهندس محمدحسین سلیمانیان مدیرعامل و مدیران ارشد ایرانسل دیدار کردند.
اعلام آمادگی ایرانسل برای انتقال تجربه و همکاری با صربستان
در این نشست، مدیرعامل ایرانسل، گزارشی از فعالیتها و دستاوردهای ایرانسل در حوزه توسعه زیرساختهای ارتباطی، گسترش شبکه نسل پنجم تلفن همراه، توسعه فیبر نوری، تحول دیجیتال و خدمات نوآورانه ایرانسل، ارائه داد و در ادامه برنامههای اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، در زمینه توسعه اقتصاد دیجیتال، سرمایهگذاری در فناوریهای نوین و نقش ایرانسل در ارتقای دسترسی به خدمات ارتباطی و دیجیتال در کشور، مورد بررسی قرار گرفت.
سلیمانیان، با اشاره به نقش زیرساختهای ارتباطی در توسعه اقتصاد دیجیتال، اظهار کرد: اگر توسعه شبکه نسل چهارم در کشور محقق نمیشد، شکلگیری و رشد کسبوکارهایی مانند اسنپ نیز امکانپذیر نبود.
در این دیدار، رضا موحدی مدیرکل برند ایرانسل، با بیان اینکه «توسعه نسل پنجم تلفنهمراه، زمینهساز شکلگیری نسل جدیدی از خدمات و کسبوکارهای دیجیتال شده است»، ضمن تشریح راهبرد ایرانسل در مسیر گذار از یک شرکت خدمات ارتباطی به شرکت فناوریمحور (Telco to Techco)، به معرفی تاریخچه، دستاوردها و اقدامات ایرانسل در توسعه شبکه و زیرساختهای ارتباطی کشور پرداخت و آمادگی ایرانسل را برای اشتراکگذاری تجربیات و توسعه همکاریهای مشترک با صربستان، اعلام کرد.
صربستان به دنبال توسعه همکاریهای آموزشی و پژوهشی
در ادامه، وزیر اطلاعرسانی و مخابرات صربستان با استقبال از گسترش همکاریهای علمی و فناورانه میان دو کشور، بر اهمیت تعریف پروژههای مشترک میان دانشگاهها، پژوهشگاهها و شرکتهای فعال در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کرد.
وی ضمن تشریح وضعیت زیرساختهای ارتباطی و برنامههای توسعهای صربستان، از برنامه این کشور برای راهاندازی شبکه نسل پنجم تلفن همراه در اواسط سال آینده خبر داد و خواستار توسعه همکاریهای آموزشی و پژوهشی میان دو کشور شد.
وزیر ارتباطات صربستان، همچنین از تجربیات گروه اسنپ، در توسعه خدمات دیجیتال استقبال و ابراز امیدواری کرد، زمینه بهرهگیری از این تجربیات برای توسعه کسبوکارهای مشابه در صربستان فراهم شود.
وی ضمن قدردانی از فرصت بازدید از ایرانسل و آشنایی با دستاوردهای این مجموعه، بیان کرد امیدوار است، صربستان نیز بتواند با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، شرایطی برای جذب و بهکارگیری نیروهای متخصص و نخبگان جوان در شرکتهای فناور ایجاد کند.
معرفی ظرفیتهای ایرانسللبز در بومیسازی و نوآوری
همچنین در این نشست، مدیرعامل مجموعه ایرانسللبز، ضمن معرفی فعالیتها و مأموریتهای این مجموعه، گزارشی از ظرفیتها و دستاوردهای ایرانسللبز و شرکتهای زیرمجموعه آن ارائه کرد.
رضا سپهوند، با اشاره به فعالیت مرکز تحقیق و توسعه و مرکز تعمیرات تجهیزات و قطعات ارتباطی، نقش این مجموعه در بومیسازی تجهیزات ارتباطی و دانش فنی، توسعه راهکارهای نوآورانه و پشتیبانی از زیرساختهای ارتباطی کشور را تشریح کرد و به دستاوردهای ایرانسللبز در تأمین، طراحی، ساخت و تعمیر تجهیزات مورد نیاز شبکه، بهویژه در شرایط تحریم، پرداخت.
رشد اقتصاد دیجیتال ایران و تجربه حضور اسنپ
در ادامه، مدیرعامل اسنپ، یکی از سرمایهگذاریهای راهبردی ایرانسل در حوزه اقتصاد دیجیتال، ضمن معرفی فعالیتها و خدمات این گروه، به جایگاه اسنپ در اقتصاد دیجیتال ایران اشاره کرد و گفت که این مجموعه با نزدیک به ۹۰میلیون پروفایل کاربری، یکی از بزرگترین بازیگران اقتصاد دیجیتال کشور به شمار میرود.
محمد خلج، همچنین گزارشی از فعالیت شرکتهای زیرمجموعه گروه اسنپ در حوزههای حملونقل، سفارش آنلاین غذا، خدمات مالی، سلامت و گردشگری ارائه داد و با اشاره به آمار فعالیت این شرکتها، از جمله وجود بیش از هشت میلیون راننده ثبتنامشده، حدود دو میلیون راننده فعال ماهانه، بیش از ۵۰هزار رستوران فعال در اسنپفود و ثبت بیش از ۷۰۰هزار مرسوله روزانه در اسنپباکس بخشی از ظرفیتهای این زیستبوم را تشریح کرد.
وی با اشاره به سهم حدود پنج درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشور و هدفگذاری برای افزایش این سهم به ۱۰ تا ۱۲ درصد، تأکید کرد که ظرفیتهای توسعه در این حوزه همچنان بسیار گسترده است.
مدیرعامل اسنپ، سرمایه انسانی متخصص را یکی از مهمترین مزیتهای این مجموعه دانست و گفت تمامی سود حاصل از فعالیتهای گروه اسنپ، توسط تمامی سهامداران از جمله ایرانسل، مجدد در مسیر توسعه کسبوکارها و سرمایهگذاری در اکوسیستم اسنپ به کار گرفته میشود.
آمادگی برای تدوین نقشه راه همکاریهای مشترک با صربستان
مدیرکل دفتر امور بینالملل و توسعه صادرات وزارت ارتباطات و فناوریاطلاعات، از آمادگی این وزارتخانه برای اعزام هیئتی متشکل از نمایندگان وزارت ارتباطات، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و ایرانسل به صربستان خبر داد و گفت این اقدام میتواند زمینه بررسی ظرفیتهای همکاری مشترک و تدوین نقشه راه توسعه روابط دو کشور در حوزه ارتباطات و فناوریاطلاعات را فراهم کند.
در ادامه این نشست، وزیر اطلاعرسانی و مخابرات صربستان و هیئت همراه از مرکز ارتباط با مشتریان و مرکز عملیات شبکه (NOC) ایرانسل، بازدید کردند. در مرکز ارتباط با مشتریان، گزارشی از برنامههای تحول دیجیتال ایرانسل، بهرهگیری از فناوریهای هوش مصنوعی در ارتقای تجربه مشتری و خدمات ویژه ارائهشده به مشترکان ناشنوا ارائه شد. همچنین در مرکز عملیات شبکه، روند پایش و مدیریت شبکه و زیرساختهای ارتباطی ایرانسل به هیئت صربستانی معرفی شد.
این بازدید در ادامه رایزنیها و همکاریهای دوجانبه ایران و صربستان در حوزه ارتباطات و فناوریاطلاعات انجام شد. همکاریهایی که پس از امضای تفاهمنامههای مشترک میان دو کشور در جریان سفر وزیر ارتباطات و فناوریاطلاعات ایران به بلگراد، وارد مرحله جدیدی شده و با هدف گسترش تعاملات فناورانه و توسعه همکاریهای مشترک در حال پیگیری است.
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