فرماندار بهارستان: ۱۵ هزار و ۶۲۰ زائر تا ساعت ۹ صبح اعزام شدند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید شرفی،پیش از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، از اعزام ۱۵ هزار و ۶۲۰ نفر از شهروندان شهرستان بهارستان تا ساعت ۹ صبح روز یکشنبه به آیین وداع و تشییع رهبر شهید خبر داد.
وی که مسئول ستاد تشییع و وداع پیکر رهبر شهید در بهارستان است، اظهار کرد: از نخستین ساعات بامداد، عملیات اعزام زائران با برنامهریزی دقیق ستاد شهرستان و با نظم و هماهنگی کامل آغاز شده است.
شرفی افزود: تا ساعت ۹ صبح، ۱۵ هزار و ۶۲۰ نفر از شهروندان بهارستان با استفاده از ۱۹۹ دستگاه اتوبوس، ۲۸ دستگاه ون و ۲۶ دستگاه مینیبوس به محل برگزاری مراسم اعزام شدهاند و این روند همچنان ادامه دارد.
فرماندار بهارستان تصریح کرد: این آمار تنها مربوط به زائرانی است که با ناوگان حملونقل پیشبینیشده اعزام شدهاند و افرادی که با خودروهای شخصی یا بهصورت انفرادی در مراسم حضور یافتهاند، در این آمار محاسبه نشدهاند.
وی با قدردانی از همراهی مردم و تلاش شبانهروزی عوامل اجرایی، خاطرنشان کرد: تمامی ظرفیتهای شهرستان برای ارائه خدمات، تأمین امنیت، تسهیل حملونقل و بازگشت ایمن زائران به کار گرفته شده است.
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