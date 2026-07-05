فرماندار بهارستان: ۱۵ هزار و ۶۲۰ زائر تا ساعت ۹ صبح اعزام شدند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید شرفی،پیش از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، از اعزام ۱۵ هزار و ۶۲۰ نفر از شهروندان شهرستان بهارستان تا ساعت ۹ صبح روز یکشنبه به آیین وداع و تشییع رهبر شهید خبر داد.

وی که مسئول ستاد تشییع و وداع پیکر رهبر شهید در بهارستان است، اظهار کرد: از نخستین ساعات بامداد، عملیات اعزام زائران با برنامه‌ریزی دقیق ستاد شهرستان و با نظم و هماهنگی کامل آغاز شده است.

شرفی افزود: تا ساعت ۹ صبح، ۱۵ هزار و ۶۲۰ نفر از شهروندان بهارستان با استفاده از ۱۹۹ دستگاه اتوبوس، ۲۸ دستگاه ون و ۲۶ دستگاه مینی‌بوس به محل برگزاری مراسم اعزام شده‌اند و این روند همچنان ادامه دارد.

فرماندار بهارستان تصریح کرد: این آمار تنها مربوط به زائرانی است که با ناوگان حمل‌ونقل پیش‌بینی‌شده اعزام شده‌اند و افرادی که با خودروهای شخصی یا به‌صورت انفرادی در مراسم حضور یافته‌اند، در این آمار محاسبه نشده‌اند.

وی با قدردانی از همراهی مردم و تلاش شبانه‌روزی عوامل اجرایی، خاطرنشان کرد: تمامی ظرفیت‌های شهرستان برای ارائه خدمات، تأمین امنیت، تسهیل حمل‌ونقل و بازگشت ایمن زائران به کار گرفته شده است.