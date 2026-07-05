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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۱

ضرب‌الاجل ۴۸ ساعته برای تعیین تکلیف شهرداری ایلام

ضرب‌الاجل ۴۸ ساعته برای تعیین تکلیف شهرداری ایلام

ایلام - فرماندار ایلام از ضرب‌الاجل ۴۸ ساعته برای تعیین تکلیف شهرداری ایلام خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،احسان اکبری از ارسال نامه‌ای به شورای اسلامی شهر ایلام برای تعیین تکلیف وضعیت مدیریت شهرداری خبر داد.

وی اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۱۱ قانون شوراها، نامه‌ای خطاب به شورای شهر ایلام صادر شده و از اعضای شورا خواسته شده است در خصوص وضعیت شهرداری در چارچوب قانون تصمیم‌گیری کنند.

به گفته اکبری، در این نامه تأکید شده است که شورای شهر مکلف است حداکثر ظرف ۴۸ ساعت نسبت به تعیین تکلیف وضعیت شهرداری اقدام کند.

فرماندار ایلام افزود: اکنون باید منتظر تصمیم شورای شهر باشیم تا مشخص شود اعضای شورا بر ادامه فعالیت شهردار اصرار خواهند داشت یا نسبت به انتخاب سرپرست شهرداری اقدام می‌کنند.

وی همچنین تصریح کرد: بر اساس مفاد نامه ابلاغی، هرگونه عدول از این دستور، ترک فعل تلقی خواهد شد.

کد مطلب 6879813

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